غدا.. أولى جلسات استئناف منار سامي على حكم حبسها

تنظر المحكمة الاقتصادية بطنطا غدا السبت أولى جلسات الاستئناف المقدم من منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك على حكم حبسها 3 سنوات.





وذلك على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة.





وقضت المحكمة الاقتصادية بطنطا في 29 يوليو الماضي في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة و300 ألف جنيه غرامة وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.





فيما حددت محكمة جنح كفر شكر جلسة 28 سبتمبر المقبل كأولى جلسات لمحاكمة منار سامي في قضية جديدة بخيانة الأمانة في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بعد بلاغ من المحامي مينا ناجي.





وجاء في البلاغ أن منار سامي حررت إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لـ"أحمد.ك" نظير تعاملات مالية بينهما إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد القانوني المحدد له وماطلته في السداد ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.