شهيد لقمة العيش.. محمد خرج للعمل على التوك توك وعاد جثة هامدة لأسرته .. والمحكمة تحيل أوراق المتهمين لفضيلة المفتى

كانت عقارب الساعة تشير إلى الخامسة مساء عندما كان يتجول محمد في شوارع قليوب بمحافظة القليوبية من خلال التوك التوك الذى يعمل عليه بحثا عن الرزق ومساعدة أسرته.









وأثناء سيره فوجئ بشخصين يقفان على ناصية أحد الشوارع ويطلبان منه توصليهما إلى منطقة كفر أبو جمعة وعلى الفور انطلق مسرعا ولم يتوقع محمد أن القدر سطر له هذه النهاية الماساوية وأن هذه هى المرة الأخيرة التى يخرج فيها من البيت للبحث عن لقمة عيشه ولن يعد لأسرته مرة أخرى.





واثناء سيرهم بالطريق قام أحدهم بتهديده بسلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته وأجبره على النزول من مركبة التوك توك إلا أنه حاول نزع مفاتيح التوك توك فعاجله بإطلاق عيار نارى بالظهر .





وقام الآخر بإحداث إصابات برأسه مستخدما المطواة ثم قاما بسحبه وإدخاله للزراعات مكان العثور على الجثة وفرا هاربين بالتوك توك عقب تنظيف آثار الدماء منه وتوجها لناحية الخرقانيه دائرة مركز القناطر الخيرية لبيعه.





وكانت محكمه جنايات شبرا الخيمة قد قضت برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن رئيس المحكمه بمعاقبة عاطلين باحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتى للتصديق على الحكم باعدامهما لقيامهما بقتل سائق والاستيلاء على توك توك والقاء جثته على الطريق بناحية قرية كفر ابو جمعه دائرة مركز قليوب.





كان مدير امن القليوبية تلقى اخطارا من مامور مركز قليوب بالعثور على جثة المدعو " محمد ا ح " 28 سنة سائق توك توك ملقاة على جانب الطريق بناحية قرية كفر أبوجمعه دائرة المركز وبها إصابة عبارة عن طلق ناري خرطوش أعلى منتصف الظهر.





انتقلت قوة امنية الى مكان الواقعة وتوصلت التحريات الى انه وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم عاطلين تخصصا فى سرقة التكاتك من اصاحبها وعقب تقنين الإجراءات تمكن رئيس مباحث مركز قليوب من ضبط المتهمين وهما " د م د " 18 سنة و " ه ص ا " 21 سنه عاطلان وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض " مطواة ".





وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة و أنهما يكونان تشكيلا عصابيا تخصص فى استدراج سائقى مركبات التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن وسرقتهم بالإكراه وأضافا أنهما قاما باستدراج المجنى عليه من منطقة قليوب المحطة بحجة توصيلهما لناحية كفر أبوجمعة ثم ارتكبا جريمتهما.