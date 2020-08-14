AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

للحاصلين على الماجيستر والدكتوراة.. 10 شروط للعمل طبيب مكلف بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:25 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
Advertisements
محمد إبراهيم
إذا كنت حاصلا على الماجيستر والدكتورة .. 10 شروط للعمل بالقوات المسلحة كطبيب مكلف بالصفة العسكرية

= أن يكون حسن السير والسلوك 

= ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف 

= أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام

= أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى

= أن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة

=  لا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط إحتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية

= أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح 

= أن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقا ً لتقييم لجنة الإختبار 

 = أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة "فترة التكليف"

= يشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا يزيد السن عن 34 سنة فى 1/1/2021 وأن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة فى 1/1/2021 وأن لا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الإمتياز .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على شروط التقدم للكليات والمعاهد العسكرية بعد الإعلان عن قبول دفعة جديدة

19 شرطا للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية.. تعرف عليها

مصنع الرجال.. الكلية الحربية وبناء المقاتل.. اختيار الطلاب وفق لمحددات علمية وبدنية وصحية ونفسية.. واستخدام أحدث الأساليب العالمية في التعليم والتدريب

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية

ترشيحاتنا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

3 عقوبات تنتظر المصري حال عدم خوض مباراة الإسماعيلى

إنقاص الوزن السريع.. جرب هذا المشروب الجديد بالمنزل

بعد ظهور أعراض جديدة لكورونا.. ما تأثير الفيروس على الجهاز الهضمي

ليمنوس وكمال ريس.. تفاصيل حادث بين سفينتين حربيتين يونانية وتركية

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي

AdvertisementS

رغم تراجع معدلات الإصابة..الحكومة: استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولا صحة لتوقفها

بعد تسريب عقد الزواج .. تعرف على فارق العمر بين هيفاء وهبى ومحمد وزيرى

3 قرارات مهمة لأصحاب بطاقات التموين.. تعرف عليها

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

هبوط أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل

وزير التعليم يعلق على تغيير قيادات وزارته بشكل مفاجئ: نجدد الدماء وهذا شأن داخلي

الحكومة: تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة على المواطنين بالأسعار القديمة

نشرة الفن| وفاة الفنان سمير الإسكندراني وأول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي

الأغذية العالمي: مشروعات لدعم المزارعين فى 60 قرية بخمس محافظات مصرية

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. النواب يناقش عقوبات التنمر

سبب غريب منع رمضان صبحي من الاستمرار مع الأهلي وطلب الرحيل الى بيراميدز.. سيدهشك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

60 صورة من جنازة الفنان الراحل سمير الإسكندراني

إطلالة الأميرات.. ابنة أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

بعد تسريب عقد زواجه من هيفاء وهبى.. شاهد محمد وزيرى داخل سرايا النيابة