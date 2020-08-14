للحاصلين على الماجيستر والدكتوراة.. 10 شروط للعمل طبيب مكلف بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية

إذا كنت حاصلا على الماجيستر والدكتورة .. 10 شروط للعمل بالقوات المسلحة كطبيب مكلف بالصفة العسكرية





= أن يكون حسن السير والسلوك





= ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف





= أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام





= أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى





= أن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة





= لا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط إحتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية





= أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح





= أن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقا ً لتقييم لجنة الإختبار





= أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة "فترة التكليف"





= يشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا يزيد السن عن 34 سنة فى 1/1/2021 وأن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة فى 1/1/2021 وأن لا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الإمتياز .