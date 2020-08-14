AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اختلفوا على تحميل الركاب.. إصابة 3 سائقين بطعنات خطرة بسوهاج

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:32 م
اصابة 3 سائقين بطعنات
اصابة 3 سائقين بطعنات خطرة بسوهاج
Advertisements
خالد رياض
أصيب 3 سائقين بطعنات نافذة في مشاجرة بينهم بسبب خلافا علي أولوية تحميل الركاب بدائرة قسم طهطا شمال سوهاج.

اقرا ايضا| مقتل عامل في مشاجرة بسبب لعب الأطفال في سوهاج

الشرطة انتقت الي مكان الواقعة، والقت القبض علي الطرفين، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا باندلاع مشاجرة بموقف سيارات الأجرة، بمنطقة كوبري الكشكي دائرة قسم طهطا، وانتقل الي مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة علي المشاجرة والقبض علي الطرفين.

تبين من الفحص ان المشاجرة بين كل من (طرف أول)، "أحمد. م" 27 عامًا سائق مصابًا بجرح شبه نافذ أسفل العين اليسرى وأخر نافذ بالظهر، "محمد. ع" 20 عامًا عامل مصابًا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليمنى وجرح بالكتف الأيمن، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي ويقيمان بناحية الشيخ غريب دائرة القسم.

 و(طرف ثان)، "عمرو. م" 21 عامًا سائق توك توك مصابًا بجروح قطعية بأصابع اليد اليمنى وأسفل الظهر والشفة السفلية، "مصطفى. ج" 16 عامًا عامل، "محمود. م" 21 عامًا عامل، “أحمد. ف" 26 عامًا عامل ويقيمون دائرة القسم.

وتبين ان سبب المشاجرة الخلاف علي أولوية تحميل الركاب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بسوهاج

ترشيحاتنا

هبوط أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل

الأهلي يفتتح ملعبه الجديد بلقاء الإنتاج الحربي اليوم

60 صورة من جنازة الفنان الراحل سمير الإسكندراني

بعد تغريم كهربا ماليا .. مصدر بالجبلاية: العقوبة ليست نهائية ويمكنه الطعن

فى الإجازة الصيفية.. هشام ماجد ينشر صورة مع كريم فهمى وشيكو وياسمين عبد العزيز

أزمة في مباراة القمة.. اتحاد الكرة يستعين بـ عصام عبد الفتاح للخروج من ورطة الحكام الأجانب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك طبيعي.. منة فضالي تبهر متابعيها بالأبيض والأحمر

لحظة دفن سمير الإسكندراني في مقابر الأسرة بالسيدة نفسية.. صور

60 صورة من جنازة الفنان الراحل سمير الإسكندراني