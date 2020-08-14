اختلفوا على تحميل الركاب.. إصابة 3 سائقين بطعنات خطرة بسوهاج

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الشرطة انتقت الي مكان الواقعة، والقت القبض علي الطرفين، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا باندلاع مشاجرة بموقف سيارات الأجرة، بمنطقة كوبري الكشكي دائرة قسم طهطا، وانتقل الي مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة علي المشاجرة والقبض علي الطرفين.

تبين من الفحص ان المشاجرة بين كل من (طرف أول)، "أحمد. م" 27 عامًا سائق مصابًا بجرح شبه نافذ أسفل العين اليسرى وأخر نافذ بالظهر، "محمد. ع" 20 عامًا عامل مصابًا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليمنى وجرح بالكتف الأيمن، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي ويقيمان بناحية الشيخ غريب دائرة القسم.

و(طرف ثان)، "عمرو. م" 21 عامًا سائق توك توك مصابًا بجروح قطعية بأصابع اليد اليمنى وأسفل الظهر والشفة السفلية، "مصطفى. ج" 16 عامًا عامل، "محمود. م" 21 عامًا عامل، “أحمد. ف" 26 عامًا عامل ويقيمون دائرة القسم.

وتبين ان سبب المشاجرة الخلاف علي أولوية تحميل الركاب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.