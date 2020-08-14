AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي: لا نمانع تأجيل مباراتنا مع المصري رغم تكبد الفريق عناء السفر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:23 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
Advertisements
نانسي القاضي
أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان،بيان رسمي،بسبب تأجيل مباراة الإسماعيلي والمصري في المباراة المقرر إقامتها في السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الجيش  ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ١٩ من مسابقة الدوري العام. 

وجاء نص البيان كالاتي:-
حرصا على العلاقات التاريخية التى تربط ناديا الإسماعيلي والمصري،وتقديرا لمدينة بورسعيد الباسلة وشعبها يشدد مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان على تقديره واحترامه واعتزازه لتلك العلاقات وسعيه الدائم على تعزيزها،وعلى ضوء الأزمة المثارة فى الوقت الحالى بشأن مباراة الإسماعيلى مع المصرى والمقرر انطلاقها مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدوري العام ، يؤكد مجلس الإدارة أنه قام بمخاطبة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الكرة بشكل رسمى والتى أكدت على عدم إرجاء اللقاء وإقامته فى الموعد المحدد سلفا.

– كما تم اجراء مكالمة هاتفية أمس جمعت بين المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ،عضو مجلس الادارة والاستاذ عمرو الجناينى رئيس اللجنة والذى أكد فيها الأخير على انطلاق اللقاء بشكل نهائى بموعده وأن فريق المصري يمتلك عدد كافِ من اللاعبين القادرين على خوض المباراة بعد اجراء مسحة طبية لكافة عناصر الفريق.

– وفضل الإسماعيلى الانتظار على غير العادة حتى الساعة السادسة لحين وصول كل تلك التأكيدات المذكورة، قبل شد الرحال إلى الاسكندرية وهو ما ساهم بوصول الفريق عند منتصف الليل ، وهو ما لم يحدث من قبل حيث يعتاد الفريق بشكل دائم على السفر للمدينة الساحلية فى الصباح الباكر فى اليوم الذى يسبق المباراة ، على أن يصلوا عصرا من أجل نيل اللاعبين لفترة راحة كافية قبيل المباراة.

وبناء على ذلك فإن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي،برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ورغم تكبد الفريق عناء السفر لساعات طويلة واقامة الفريق بفندق الإقامة الإسكندرية وعدم حصولهم على فترة راحة كافة ، إلا أنه لا يمانع فى تأجيل اللقاء لموعد آخر يحدده اتحاد الكرة فى حال صدور بيان رسمى بذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. انقسام في مجلس الإسماعيلي حول عودة بطولة الدوري

الإسماعيلي يستأنف تدريباته وسط إجراءات احترازية مشددة.. صور

5 أزمات صداع في الإسماعيلي قبل استئناف الدورى

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تصريحات مثيرة من مصطفى يونس.. موعد مباراة الأهلي والانتاج

3 قرارات مهمة لأصحاب بطاقات التموين.. تعرف عليها

بإطلالة صيفية.. نيللي كريم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

لا شبهة جنائية.. النيابة العامة : لا إصابات في جثمان عصام العريان

قرار جمهوري بإنشاء 4 جامعات أهلية جديدة في هضبة الجلالة وسيناء والعلمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك طبيعي.. منة فضالي تبهر متابعيها بالأبيض والأحمر

لحظة دفن سمير الإسكندراني في مقابر الأسرة بالسيدة نفسية.. صور

60 صورة من جنازة الفنان الراحل سمير الإسكندراني