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رياضة

٥ لاعبين أساسيين.. الغيابات تضرب المقاصة قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:30 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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عمرو الحلواني
تأكد غياب الثنائى عمرو مرعي ومحمد مسعد لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة عن المشاركة مع الفريق خلال مباراته المقبلة أمام الزمالك المقرر إقامتها غدا " السبت " فى إطار لقاءات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز بعد أن أثبتت التحاليل الطبية عدم شفائهما من الإصابة بفيروس كورونا .

وخضع الثنائي إلى مسحات إضافية على مدار الأيام الماضية بطلب من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق لمعرفة مدى شفائهما لحاجة الفريق إلى تواجدهما خلال المباراة المقبلة أمام الزمالك كونهما أحد العناصر الأساسية داخل الفريق ، إلا ان كافة المحسات التى أجراها اللاعبون أثبتت عدم شفائهما من الكورونا.

وتلقى إيهاب جلال ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الزمالك بعد تأكد غياب الملجاشي باولن فوافي الجناح الهجومي للفريق بسبب إصابته بشد عضلى قوى وفشلت كل محاولات لحاقه بالمباراة المقبلة أمام الأبيض . 

وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ حسني فتحى الظهير الأيمن الأساسي للمقاصة والذى يغيب أيضا عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة ، كما يفقد المقاصة جهود مصطفى شبيطة لاعب الوسط أمام الأبيض بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة أسوان الماضية .

ويبحث جلال عن حلول لمواجهة العجز الكبير الذي يواجه الفريق قبل مواجهة الزمالك ، فى ظل السعى إلى مواصلة النتائج الجيدة بعد الفوز الأخير الذي حققه الفريق على حساب أسوان بهدفين مقابل هدف .
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