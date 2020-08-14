بتلعبوا ساعتين ومش عاجبكوا ١٨ مليون.. لاعب الأهلي يشن هجوما عنيفا على رمضان صبحي





وكان مجلس النادي الأهلي أعلن، أول أمس، الأربعاء، أن رمضان صبحى خارج حسابات القلعة الحمراء، وأن رغبته هي الانتقال إلى نادي بيراميدز.





وكتب مودي الجارحي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك":" أنا آسف اني بتكلم في حاجة زي دي والله يمكن أول مرة أتكلم فيها في حياتي على الفيس بوك و ده مش أسلوبي خالص ربنا يبارك لكل واحد في رزقه بس استفزيت بصراحة كل واحد يطلع يقولك عليا التزامات و عايز أمن مستقبلي".





وتابع:" أولا نفسي أعرف لاعب الكرة بيأمن مستقبله بكام، تاني حاجة اللعيبة بتاعت ألعاب الصالات باسكت ڤولي هاند بول يعملوا ايه بقى، ده لو في لاعب نجم النجوم و أسطورة مش هيعرف يعمل ١٥ مليون جنيه في حياته من اللعب مستحيل، مش في موسم واحد لاعب كرة لما يتعرض عليه ١٨ مليون في الموسم الواحد يقولك النادي مقدرنيش!!!! ".





وأشار:" الموضوع بقى مستفز بصراحة لما يكون جمهورك في منهم بيسافر ورا الأهلي في أي مكان و بيدفع ثمن التذكرة من جيبه عشان يدخل الاستاد و ممكن تكون فلوس التذكرة دي أخر فلوس معاه و يقول أهم حاجة الأهلي و لو الأهلي كسب بيكون أسعد يوم في حياته و لو الأهلي خسر بيكون أسود يوم في حياته كل ده وهو مش مستفيد حاجة غير حبه و عشقه للكيان وانتوا كـ لعيبة شايفين ١٨ مليون في السنة مش كتير المفروض النادي الاهلي يعمل أيه تاني أكتر من كده ".





وواصل:" لازم تكونوا فاهمين أكتر من كده كده ان النادي الأهلي عمره ما هيقف علي لاعب في أي لعبة في النادي الأهلي مش كرة بس و مهما كان اسم اللاعب بس حب الناس و الانتماء ده بفلوس كتير أوي أوي غير ان النادي الأهلي بيعرض أرقام و عقود كبيرة جدا و تأمن مستقبل أي لاعب بس الطمع و الجشع في الزمن دا هما المسيطرين علي لعيبة الكرة".





وأضاف:" أهم حاجة في الدنيا انك تعيش مبسوط وراضي مش كل حاجة فلوس والله أقسم بالله الكلام ده بجد مش شعارات، مشكلة اللعيبة دي أن بيلعبوا من غير جمهور لو كان في جمهور كان كل واحد عرف حجمه أنا واحد اتولدت في النادي الأهلي و انا عندي سنة كنت برووح النادي الأهلي الحمد لله عارف معني الانتماء، عارف يعني أيه النادي الأهلي و شرف أني بلعب في النادي الاهلي و عمري ما في حياتي اقدر أساوم النادي الأهلي عشان النادي الأهلي خيره علينا كلنا و لو بملايين الدنيا أقسم بالله ما اتخيل اني ممكن اكون في مكان غير النادي الأهلي".





واختتم:"اه طبعا الفلوس مهمة جدا في الزمن دا بس لازم تقول الحمد لله و تكون راضي و تكون عارف ان في ناس بتشتغل ١٨ ساعة في اليوم عشان يعرفوا يكلوا و يشربوا و انتوا بتلعبوا ماتش لمدة ساعتين و مش عاجبكوا ١٨ مليون في السنة ، الكل زائل و سيظل النادي الأهلي فوق الجميع بتاريخه و انجازاتها و بطولاته ".

شن مودي الجارحي لاعب سلة النادي الأهلي هجوما عنيفا على رمضان صبحي بعد رفض اللاعب الاستمرار مع القلعة الحمراء.