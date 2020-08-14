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رياضة

سبب غريب منع رمضان صبحي من الاستمرار مع الأهلي وطلب الرحيل الى بيراميدز.. سيدهشك

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:18 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر
قرر رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم استكمال مشواره مع القلعة الحمراء، وطالب المسئولين بالرحيل من بوابة الأحمر إلى ناد آخر.

وبالفعل أصدر النادي الأهلي بياناََ كان مضمونه، أن رمضان صبحي أصبح خارج حسابات القلعة الحمراء، بعد طلبه للتعاقد مع نادي بيراميدز.

ولكن لم يكن يعلم أحد القصة الكاملة التي تسببت في مطالبة صبحي بالرحيل، وما هو السبب الرئيسي في تصميم العفيجي على الانتقال لنادي بيراميدز.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن السبب الرئيسي الذي جعل رمضان صبحي ينتقل من الأهلي إلى بيراميدز.

وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت، إنه تحدث هاتفياََ مع رمضان صبحي وكشف له كل التفاصيل التي تسببت في انتقاله.

وأضاف شوبير أن رمضان قال له أن النادي الأهلي كان هو كل حساباته، ولم يكن يفكر في الرحيل نهائياََ.

وتابع: العرض مغري للغاية وكان يجب عليّ التفكير فيه، ودراسته بعناية هو والعروض المقدمة لكي اختياري يصبح صحيحاََ.

وصرح شوبير أن، السبب الرئيسي في رحيل رمضان وانتقاله لبيراميدز قاله العفيجي إنه عليه التزامات كثيرة تماشت مع عرض بيراميدز لذلك كان هو في المقام الأول.
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