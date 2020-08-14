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فن

أحمد الشامي يعود للسينما من خلال فيلم الورشة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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محمد نحلة - محمد نبيل

انتهى النجم أحمد الشامي من تصوير دوره في فيلم الورشة، وبذلك يعود إلى السينما بعد مشاركته في فيلم مولانا مع الفنان عمرو سعد، وأيضا انشغاله وتركيزه في التواجد بالأعمال الدرامية.


ويعتبر فيلم الورشة أولى تجارب محمد حمدي وحسام موسى في الإنتاج السينمائي، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي. 


الفيلم من بطولة نضال الشافعي وسهر الصايغ وأحمد الشامي ومحمد جمعة حمزة العلي وحنان سليمان واحمد صيام، تأليف حسام موسي وإخراج محمد حمدي.


الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي كانت مشاركته في مسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبري وأحمد مجدي والذي عرض ضمن موسم رمضان ٢٠٢٠، قدم من خلاله شخصية "كمال"، وهو محامي، يتعرض داخل أحداث العمل لبعض المواقف والتي تضعه في اختيار، لكي يتمكن من استكمال حياته.


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