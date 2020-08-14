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رياضة

الأهلي يرفض «الوساطة» ويغلق ملف رمضان صبحي نهائيًا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي قبول مطالب البعض بالتدخل في إقناع رمضان صبحي بعدم اللعب في أي نادي داخل مصر سوى للقلعة الحمراء ومحاولة فتح التفاوض معه من جديد.

وطالب الخطيب بغلق الملف تمامًا وترك اللاعب يختار قرارة خاصة أن النادي-حسب تعبيره - لم يقصر معه نهائيًا في أي شئ.

ورغم حالة الغضب الشديدة داخل النادي من تصرفات رمضان صبحي باختياره اللعب في بيراميدز داخل مصر لكن البعض يراها انتصارًا لقرارات لجنة التخطيط في الإصرار على التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب ومحمود كهربا في صفقة إنتقال حر خاصة أنهم كانوا يلمسون بوضوح ما يحدث.

اللاعب تحدث مع بعض المقربين منه عن أسباب رفض البقاء داخل الأهلي واختيار تجربة أخرى حيث قال أنه لا يشعر بالراحة داخل القلعة الحمراء وليست هي نفس الأجواء التي تم تصعيده فيها من فريق الناشئين لتبدأ رحلة التألق مع الفريق ثم الإحتراف الخارجي.
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