الأهلي يرفض «الوساطة» ويغلق ملف رمضان صبحي نهائيًا

رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي قبول مطالب البعض بالتدخل في إقناع رمضان صبحي بعدم اللعب في أي نادي داخل مصر سوى للقلعة الحمراء ومحاولة فتح التفاوض معه من جديد.





وطالب الخطيب بغلق الملف تمامًا وترك اللاعب يختار قرارة خاصة أن النادي-حسب تعبيره - لم يقصر معه نهائيًا في أي شئ.





ورغم حالة الغضب الشديدة داخل النادي من تصرفات رمضان صبحي باختياره اللعب في بيراميدز داخل مصر لكن البعض يراها انتصارًا لقرارات لجنة التخطيط في الإصرار على التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب ومحمود كهربا في صفقة إنتقال حر خاصة أنهم كانوا يلمسون بوضوح ما يحدث.



