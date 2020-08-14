انفراد بالأرقام.. الأهلي تكبد 64 مليون جنيه لإعادة رمضان صبحي من «الثلاجة»

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل جديدة في أزمة رمضان صبحي جناج الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي مع الأهلي .





ورفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، قبول مطالب البعض بالتدخل لإقناع رمضان صبحي بعدم اللعب في أي ناد داخل مصر سوي للقلعة الحمراء، ومحاولة فتح التفاوض معه من جديد.





وطالب الخطيب بغلق الملف تمامًا وترك اللاعب يحدد قراره خاصة أن النادي-حسب تعبيره - لم يقصر معه نهائيًا في أي شئ.





ورغم حالة الغضب الشديدة داخل النادي من تصرفات رمضان صبحي بإختياره اللعب في بيراميدز داخل مصر لكن البعض يراها إنتصارًا لقرارات لجنة التخطيط في الإصرار علي التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب ومحمود كهربا في صفقة انتقال حر خاصة أنهم كانوا يلمسون بوضوح ما يحدث.





فيما كشفت مصادر من داخل النادي أنها تري أن رمضان صبحي تم التعامل معه علي اقصي ما يمكن؛ نظرًا لأسمه وقيمته وخبرته التي اكتسبها من احترافهة بالخارج وشخصيته القيادية .





وقالت إن رحيل رمضان صبحي لا يعني التشكيك في قدراته الفنيه؛ بل علي العكس، هو لاعب سابق سنه في كل شيء ، حتي شخصيته القيادية المبهره ، ولكن الأهلي لم يقصر يومًا معه ، وتعامل معه كواحد من أبنائه الذي يقف بجوارهم في كل شئ.





وأضافت أنه تمت استعارة رمضان صبحي لمدة 6 أشهر مقابل 800 ألف استرليني ، وحصل اللاعب نفسه علي 4.5 مليون جنيه ، بخلاف مبلغ آخر من الإعلانات؛ بهدف مساعدة الفريق ، وإعادة رمضان نفسه إلي المستطيل الأخضر ، بعد أن ظل أسير دكة البدلاء طوال 3 سنوات كاملة لم ير فيها النور.





وأوضحت :"عاد النادي وجدد إستعارته لمدة عام مقابل مليون و600 ألف استرليني وحصل رمضان نفسه علي 9.5 مليون جنيه صافية، بخلاف مبلغ اخر من الإعلانات بمعني أن اللاعب كلف القلعة الحمراء 64 مليونا و 136 ألف جنيه من خزينة النادي ، في عام ونصف ، بخلاف حملات إعلانية كانت من خارج القلعة الحمراء ، وحين عاد لقوته واسمه؛ قرر رمي كل ذلك خلف ظهره ، واختيار عرض آخر محلي .





وشددت المصادر على أنه، لو ان اللاعب رحل إلى اوروبا؛ لما كان هناك غضب من ذلك او ضيق، ولكن لاعب تدفع فيه تلك القيمة لمساعدته في العودة من جديد؛ لما كان عليه الرحيل ، بل والموسم الأخير يغيب منذ شهر يناير ، ثم تتوقف كرة القدم بسبب كورونا ، بمعني أنك تحملت أكثر من 65 مليون جنيه مقابل موسم واحد .



