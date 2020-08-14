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أخبار العالم

16 حريقا في غلاف غزة بسبب البالونات الحارقة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الجمعة، باندلاع 16 حريقا في مستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل اطلاق البالونات الحارقة من داخل القطاع.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم العثور على احدى البالونات الحارقة على عمود إنارة في منطقة نتيفوت، ولم يسفر عن أي إصابات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تتجه كل عام إلى قطر لحثها على نقل الأموال إلى قطاع غزة لوقف إطلاق البالونات الحارقة وتهدئة الأوضاع على الحدود.

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية خلال الفترة الماضية عن زيارات واتصالات أجراها رئيس الموساد، يوسي كوهين، مع مسؤولين قطريين بهدف دفعهم لنقل الأموال إلى الفلسطينيين في القطاع.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن اعتقادهم بأن إطلاق البالونات الحارقة سوف يتوقف خلال الأيام القادمة بعد نقل الأموال القطرية.

واعتمد الفلسطينيون أسلوب البالونات الحارقة كأسلوب للمقاومة ضد إسرائيل يمكنهم من تكبيد إسرائيل خسائر اقتصادية فيما يكونوا بعيدين عن متناول الجنود والقناصة على الحدود.

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