التعادل يحسم مواجهة الجونة والاتحاد السكندري

انتهت مباراة الجونة والاتحاد السكندري،التى اقيمت علي ملعب الجونة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الممتاز.





سيطر الاتحاد السكندري على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 60%، وسدد تسديدتين منها كرة على المرمى، فيما سدد الجونة 5 تسديدات منهم كرة وحيدة على المرمى أيضا.





وجاء هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندري عن طريق إسلام جمال في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، وذلك بعدما تقدم فريق الجونة عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 50 من ضربة جزاء.



