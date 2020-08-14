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رياضة

التعادل يحسم مواجهة الجونة والاتحاد السكندري

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
انتهت مباراة الجونة والاتحاد السكندري،التى اقيمت علي ملعب الجونة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الممتاز.

سيطر الاتحاد السكندري على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 60%، وسدد تسديدتين منها كرة على المرمى، فيما سدد الجونة  5 تسديدات منهم كرة وحيدة على المرمى أيضا.

وجاء هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندري عن طريق إسلام جمال في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، وذلك بعدما تقدم فريق الجونة عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 50 من ضربة جزاء. 

وبهذه النتيجة يحتل فريق الجونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 21 نقطة بينما جاء فريق الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 29 نقطة .
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