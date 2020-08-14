رحيل شويكار وسمير الإسكندراني وسناء شافع.. أحزان الوسط الفني فى 72 ساعة

خيم على الوسط الفني حزن شديد خلال الثلاثة أيام الماضية بعد رحيل أيقونات للفن المصري، ونرصدهم من خلال هذا التقرير.

شويكار

أعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة شويكار وذلك عن عمر يناهز 82 عاما.

وقال عزوز عادل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. الفنانة الكبيرة ⁧‫/شويكار .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

يذكر أن شويكار ممثلة مصرية ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، من أفلامها (أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين)، ومنذ مطلع السبعينيات، ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).

سمير الإسكندراني

ومساء أمس غيب الموت الفنان الكبير سمير الإسكندراني بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن إنزعاجه الشديد منها.





سناء شافع

وغيب الموت يوم الأربعاء الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.

كان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.

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شارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.