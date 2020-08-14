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أخبار العالم

نحن الأقرب لبعضنا .. أردوغان يتذلل لمصر بعد اتفاقها مع اليونان

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:01 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قسم الخارجي
حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مغازلة مصر بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في شرق المتوسط، معبرا عن دهشته من وقوف مصر بجانب اليونان.

وزعم أردوغان في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة: "استصعب فهم موقف مصر. الشعب المصري والتركي، موقفهما من بعضهما البعض ليس كتضامن الشعب المصري مع الشعب اليوناني، فحضاراتنا ومبادئنا أقرب لبعضنا البعض من اليونان.. وعلى الحكومة المصرية أن تفهم ذلك".

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وادعى أردوغان أنه خلال اللقاءات مع الجانب المصري يقول المسؤولون إن هناك سوء تفاهم بين البلدين يجب إزالته.

وبدا حديث أردوغان أنه محاولة لاستمالة مصر والتقرب إليها بعد توقيعها مؤخرا اتفاقية مع اليونان  لترسيم الحدود البحرية، وشعوره بموقفه الضعيف من النزاع في شرق المتوسط.

وبينما تراجعت لهجة أردوغان أمام مصر هذه المرة، لكنه أصر على توجيه تحذيرات لليونان والتأكيد أن سفينة التنقيب التركية الموجودة في شرق المتوسط ستواصل أعمالها حتى 23 أغسطس.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن الحل في شرقي المتوسط يأتي عبر الحوار والتفاوض لإيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف.
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