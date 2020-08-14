AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دعاء الاستفتاح في الصلاة.. حكمه ومتى يقال.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:25 م
الدعاء
الدعاء
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور علي مهدي مدرس الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن دعاء الاستفتاح في الصلاة ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة أو البسملة للقراءة.


وأضاف مهدي، في البث المباشر  للازهر الشريف، أن نص الدعاء "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ ، وَالثَّلْجِ ، وَالبَرَدِ".

وأشار  إلى أن قول هذا الدعاء مستحب في الصلاة وهو من سنة الهيئة فإذا فعله المصلي فيحصل على الثواب وإن نسيه فلا يعود إليه.


حكم ترك دعاء الاستفتاح 

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن دعاء الاستفتاح في الصلاة سُنة عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، خلافًا للمالكية في المشهور حيث قالوا مستحب في النفل ومكروه في الفرض.

وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة؟»، أن الاستفتاح سنة، مستحب، ولو صلى ولم يستفتح صلاته صحيحة عند جميع العلماء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل ترك دعاء الاستفتاح يبطل الصلاة؟ .. دار الافتاء تجيب

أفضل دعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة

فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام .. أمين الفتوى يجيب

هل تكرار التشهد الأخير يبطل الصلاة.. مستشار المفتي يجيب

حكم ترك دعاء الاستفتاح .. هل يبطل الصلاة

هل يجوز رد السلام أثناء الصلاة؟.. شاهد رد الإفتاء

ترشيحاتنا

تعرف على موعد جنازة شويكار

بملابس جريئة.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

انفراد بالأرقام.. الأهلي تكبد 64 مليون جنيه لإعادة رمضان صبحي من «الثلاجة»

مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن نكتفي بغرامة فيفا ضد كهربا ونطالب بتعويض مالى كبير

قبل رحيلها بـ 20 يوما.. شهيرة تحذر شويكار من التعامل مع الدليفري| تفاصيل

تعرف على مرض شويكار المتسبب في وفاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بعد انخفاض سعره .. طريقة تخزين الدجاج بخطوات بسيطة

حلو ومر.. اكتشاف سر جديد للتفرقة بين 4 نكهات في وقت واحد