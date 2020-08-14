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رياضة

تيجانا وجعفر مشرفين على قطاع الناشئين والأكاديميات والبراعم بالزمالك

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
قرر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك تكليف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك وفاروق جعفر نجم ومدرب الفريق الأول السابق بالنادي، بالإشراف الكامل على قطاع الناشئين والأكاديميات والبراعم من الناحيتين الإدارية والفنية.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي و أحمد عيد وحاتم محمد في خط الدفاع وفرجاني ساسي و طارق حامد ومحمد حسن وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وحسام أشرف و أشرف بن شرقي في خط الوسط وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وأسامة فيصل في خط الهجوم.
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