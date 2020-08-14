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فن

شقيقة محمد رمضان تحتفل بعيد ميلاد زوجها: اللي كلته وز وز هيطلع عليك بط بط

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:41 م
شقيقة محمد رمضان
شقيقة محمد رمضان وزوجها
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محمد بدران

نشرت إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان، صورة لها برفقة زوجها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"، احتفالا بعيد ميلاده . 


وعلقت شقيقة محمد رمضان، على صورتها مع زوجها، قائلة: «كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة فى سعادة وصحة ورضا من الله تعالى".


وأضافت: "ياما احتفلت بعيد ميلادك وياماااا سهرت ..السنة دى مختلفة؛ لانك اتجوزت ...عشان كدة اللى كلته وز وز، هيطلع عليك بط بط يا حُسّ.. عيد ميلادك السنة دى فى البيت".

واحتفلت إيمان، شقيقة محمد رمضان، بعقد قرانها على زوجها، حسام أحمد، يوم الإثنين 18 من مايو الماضي ، وأقيم حفل الزفاف بعدها في الأول من يونيو الماضي. 


من جهة أخرى، حقق الفنان محمد رمضان، نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني، بمسلسل «البرنس» الذي يعرض حاليًا عبر قناة dmc الفضائية. 


مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم. 

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