شقيقة محمد رمضان تحتفل بعيد ميلاد زوجها: اللي كلته وز وز هيطلع عليك بط بط

@hossamhamed77 كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة فى سعادة وصحة ورضا من الله تعالى ... ياما احتفلت بعيد ميلادك وياماااا سهرت .. السنة دى مختلفة لانك اتجوزت ... عشان كدة اللى كلته وز وز هيطلع عليك بط بط يا حس 🤣🤣🤣🤣 عيد ميلادك السنة دى فى البيت 😅😅😅😅