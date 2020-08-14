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أخبار العالم

لن نسكت على جريمة بهذا الحجم.. نصر الله يتحدث عن علاقة إسرائيل بانفجار بيروت

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:46 م
حسن نصر الله الأمين
حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله
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قسم الخارجي
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن جماعته ليس لديها رواية عن انفجار مرفأ بيروت والرواية الصحيحة يقدمها من يقوم بالتحقيق.

وأضاف نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى الحرب مع إسرائيل عام 2006، أو حرب تموز كما يسميها اللبنانيون،  أنه إذا أثبت التحقيق اللبناني أن إسرائيل لها علاقة بانفجار مرفأ بيروت، فإن "حزب الله" لن يسكت على جريمة كبرى بهذا الحجم وستدفع إسرائيل الثمن.

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وقال نصر الله إنه لا يثق بالتحقيق الدولي، وتابع "إذا كان فعلا لإسرائيل صلة بانفجار بيروت فإن وجود الـFBI سيبعد أي شبهة عنها".

وأشار إلى وجود فرضيتين بتفجير بيروت الأولى أن يكون حادثا عرضيا ناجما عن إهمال وتقصير، والثانية أن يكون عملا تخريبيا ونحن ننتظر نتائج التحقيق في هذا الإطار.

وأوضح أنه بعد الانفجار مباشرة كان هناك من يسعى إلى إسقاط الدولة لا الحكومة.
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