AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الرائد يفوز على الحزم بثلاثية في الدوري السعودي.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:55 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
حقق فريق الكرة بنادي الرائد فوزًا على الحزم بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وتقدم جهاد الحسين لصالح الرائد من ركلة جزاء في الدقيقة 25، وتعادل فاجنر أليماو للحزم من ركلة جزاء ثانية، في الدقيقة 68، ثم وقع محمد فوزير على الهدف الثاني للرائد من علامة الجزاء في الدقيقة 77، وعاد فوزير لإحراز الهدف الشخصي الثاني له، والثالث للرائد في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

ورفع الرائد رصيده إلى 39 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الحزم عند 24 نقطة، ليهبط إلى المركز الرابع عشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرائد يفوز على ضمك بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي

أهلي جدة يفوز على الحزم 4-2 في الدوري السعودي

الاتفاق يفوز على الفيحاء بثلاثية في الدوري السعودي

تعادل سلبي بين الوحدة والرائد في الدوري السعودي

ترشيحاتنا

مريم أمين تنشر صورة من إجازتها مع أمير كرارة: باشا مصر

الخطيب: قرار فيفا يؤكد أن ثوابت الأهلي لم ولن تتغير

الأهلي يرفض «الوساطة» ويغلق ملف رمضان صبحي نهائيًا

انتحار مدرس مصاب كورونا بالقفز في مياه ترعه بالمحلة هربا من الشرطة

ردا على كهربا.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات محاباة الزمالك فى غرامة الفيفا

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي ينعى الفنانة شويكار

AdvertisementS

باع الوهم لـ الأهلي.. مفاجأة في توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز

إزالة صور رمضان صبحي من استاد الأهلي الجديد.. فيديو

الأهلي يرفض «الوساطة» ويغلق ملف رمضان صبحي نهائيًا

مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن نكتفي بغرامة فيفا ضد كهربا ونطالب بتعويض مالى كبير

اتحاد الكرة السبب.. أول تعليق من كهربا بعد خسارة قضيته أمام الزمالك

مرتضى منصور لـ صدى البلد: خاطبت هيدرسفيلد لإفشال انتقال رمضان صبحي لـ الأهلي

ردا على كهربا.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات محاباة الزمالك فى غرامة الفيفا

فيفا يغرم كهربا 33 مليون جنيه للزمالك وإيقاف اللاعب 6 شهور

انفراد بالأرقام.. الأهلي تكبد 64 مليون جنيه لإعادة رمضان صبحي من «الثلاجة»

انسحاب المصري أمام الإسماعيلي بالدوري.. اتحاد الكرة: سنطبق اللوائح

بتلعبوا ساعتين ومش عاجبكوا ١٨ مليون.. لاعب الأهلي يشن هجوما عنيفا على رمضان صبحي

يقترب من 33 مليون جنيه .. مجدي عبدالغني عن تغريم كهربا لصالح الزمالك: ده اللي قولناه من الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه.. إطلالة مثيرة لـ مي سليم على إنستجرام.. شاهد

بمكونات في المنزل .. اصنع خليطا لتنظيف الكبد من السموم

أحدث أسعار سكودا كاميك Ambition 2021 في مصر.. وأهم المواصفات