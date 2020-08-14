الرائد يفوز على الحزم بثلاثية في الدوري السعودي.. فيديو

حقق فريق الكرة بنادي الرائد فوزًا على الحزم بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.
وتقدم جهاد الحسين لصالح الرائد من ركلة جزاء في الدقيقة 25، وتعادل فاجنر أليماو للحزم من ركلة جزاء ثانية، في الدقيقة 68، ثم وقع محمد فوزير على الهدف الثاني للرائد من علامة الجزاء في الدقيقة 77، وعاد فوزير لإحراز الهدف الشخصي الثاني له، والثالث للرائد في الدقيقة 88 من عمر المباراة.
ورفع الرائد رصيده إلى 39 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الحزم عند 24 نقطة، ليهبط إلى المركز الرابع عشر.