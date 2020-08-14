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تعليم

الأعلى للجامعات: 3 أيام فقط للحضور بالعام الجديد.. بحد أقصى 100 في المدرج

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:11 م
طلاب
طلاب
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نهلة الشربينى
وافق المجلس الأعلى للجامعات على مقترح تطبيق التعليم الهجين، والذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد، مما يؤدي  إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات، وتحول تدريجي للطالب إلى متعلم مدى الحياة، وذلك تطبيقًا لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية.
 
كما أنه يحقق الاستفادة العظمى من الامكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي، على أن تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة.

ومن جانبه قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه بالعام الدراسي القادم سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين، ولن يكون هناك تجمعات كبيرة للطلاب وسيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات أعداد صغيرة وخاصة الكليات النظرية فلن يكون في المدرج به أكثر من 100 طالب في المدرج و3 أيام بحد أقصى حضور للطلاب والاعتماد الأكبر سيكون على المحاضرات الإلكترونية والتواصل الإلكتروني مع الطلاب.




وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، وذلك سيكون من خلال الأهتمام بالبنية المعلوماتية في الجامعات والبنية التحتية وتوافر الإنترنت بالاضافة إلى إمكانية عمل بث مباشر للمحاضرات ففي حالة وجود 100 طالب في الدفعة سيكون هناك 100 فقط في المدرج و900 يشاهدون المحاضرات اونلاين.
 
وأشار إلى أنه تم التوسع في التواصل الإلكتروني حيث أصبح هناك قاعدة بيانات حاليا يتم من خلالها تسديد رسوم الجامعة وهناك تواصل مستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بفضل البنية المعلوماتية.

 
وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى صباح اليوم الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


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