مفاجأة: المرأة السمينة وصاحبة البشرة الداكنة الأكثر إصابة بالورم الليفي

قال الدكتور عمرو عبد العزيز استشاري أمراض النساء؛ إن نحو 25% من النساء بين سن 18 و45 عاما، مصابات بنوع من الأورام الليفية، لافتا إلى أن المرأة السمينة وصاحبة البشرة الداكنة الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأورام.
وأضاف عبد العزيز، خلال برنامجه "دكتور العيلة" على قناة المحور مساء اليوم الجمعة، أن الطب لم يعرف، أو يحدد أسبابا واضحة لإصابة النساء بـ الأورام الليفية، وما تعرف بالتضخم العضلي فى تجويف الرحم، مما يؤدي إلى تأخر الحمل واضطراب الدورة الشهرية لدى النساء المصابات.
وأشار "دكتور العيلة"، إلى أن الورم الليفي ليس ورما خبيثا، ولكن يمكنه أن يتزايد بشكل كبير، ويظهر مرة أخرى، كما توجد طرق كثيرة لعلاجه من التدخل الجراحي والمناظير إلى العلاج الدوائي والتحفظي.