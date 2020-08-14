مفاجأة: المرأة السمينة وصاحبة البشرة الداكنة الأكثر إصابة بالورم الليفي

وأضاف عبد العزيز، خلال برنامجه "دكتور العيلة" على قناة المحور مساء اليوم الجمعة، أن الطب لم يعرف، أو يحدد أسبابا واضحة لإصابة النساء بـ

، وما تعرف بالتضخم العضلي فى تجويف الرحم، مما يؤدي إلى تأخر الحمل واضطراب الدورة الشهرية لدى النساء المصابات.