70 دقيقة .. الإنتاج الحربي يحافظ على تقدمه والأهلي تايه في الملعب.. صور

حافظ الإنتاج الحربي على تقدمه بهدف نظيف على الاهلي بعد مرور 70 دقيقة من عمر المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ19 من مباريات الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي الجديد.
وأحرز أحمد عفيفى الهدف فى الدقيقة 26 للإنتاج الحربي بعدما انفرد بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ولكن قام محمود عاشور حكم المباراة بإلغاء الهدف بداعي التسلل قبل أن يعود للفار ويحتسبه.
وأضاع مهاجم الإنتاج الفرصة بعد خطأ من محمد هاني مدافع الأهلي لينفرد بمحمد الشناوي الذي يتصدى للكرة لتعود للاعب الإنتاج الذي يسددها في المرمى ويخرجها محمود متولي من على خط مرمى الأهلي.
وقرر محمود عاشور اللجوء إلى الفار في الدقيقة 15 واحتساب ركلة جزاء للأهلي بعد ارتطام الكرة العرضية من جيرالدو فى يد أحمد شديد قناوي.
أهدر علي معلول نجم الأهلي فرصة إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر فى شباك الإنتاج الحربي بعدما أضاع معلول ركلة جزاء للأهلي بتسديدة وقوية خارج المرمى لتضيع فرصة الهدف الأول لفريقه .
وقرر محمود عاشور اللجوء للفار مرة أخرى فى الدقيقة 19 بعدما ارتطمت الكرة فى يد جيرالدو داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن قرر عاشور عدم احتسابها وسط اعتراضات من لاعبي الإنتاج الحربي.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، ويبحث عن استكمال انتصاراته اليوم في مواجهة الإنتاج الحربي.
وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء اليوم الجمعة علي ستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.