70 دقيقة .. الإنتاج الحربي يحافظ على تقدمه والأهلي تايه في الملعب.. صور

حافظ الإنتاج الحربي على تقدمه بهدف نظيف على الاهلي بعد مرور 70 دقيقة من عمر المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ19 من مباريات الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي الجديد.





وأحرز أحمد عفيفى الهدف فى الدقيقة 26 للإنتاج الحربي بعدما انفرد بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ولكن قام محمود عاشور حكم المباراة بإلغاء الهدف بداعي التسلل قبل أن يعود للفار ويحتسبه.



