AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليلة سوداء على كتالونيا .. بايرن يحرز الهدف الثامن في شباك برشلونة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:52 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير - إسماعيل محمود
واصل بايرن ميونخ حفلة الأهداف بتسجيل الهدفين السابع والثامن في شباك برشلونة في ليلة سوداء على الفريق الكتالوني

تقدم ليفاندوفسكي  لفريقه بايرن ميونخ الألماني بهدف سادس في شباك نظيره برشلونة الإسباني ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف في الدقيقة 84 من راسية رائعة 

جدير بالذكر أن برشلونة تأهل لذلك الدور بعد إقصائه نابولي الإيطالي في دور الـ 16، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على تشيلسي الإنجليزي بمجموع المباراتين 7-1.

ويلاقي الفائز من تلك المباراة في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي والتي تقام غدًا السبت
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يحرز الهدفين الثالث والرابع خلال أقل من 10 دقائق في شباك تشيلسي

تشكيل بايرن ميونخ أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

مولر يتقدم لـ بايرن ميونخ أمام برشلونة

بايرن ميونخ يسجل الهدف الثاني في برشلونة

نيران صديقة.. ألابا يسجل التعادل لبرشلونة في شباك البايرن

حفلة.. بايرن يضيف الهدف الثالث في برشلونة

ترشيحاتنا

بالجلد البني القصير.. روجينا تتألق بإطلالة على أحدث صيحات الموضة

السولية يتعادل للأهلي بـ صاروخية في مرمى الإنتاج الحربي

يقترب من 33 مليون جنيه .. مجدي عبدالغني عن تغريم كهربا لصالح الزمالك: ده اللي قولناه من الأول

أب سوبر مان.. رجل ينقذ ابنته من الموت المحقق.. فيديو

وفاة شويكار.. اِعرف رأيها فى إطلاق محمد رمضان على نفسه لقب "نمبر وان"

وفاة شويكار .. تعرف على أزواج صاحبة سيدتى الجميلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

70 دقيقة .. الإنتاج الحربي يحافظ على تقدمه والأهلي تايه في الملعب.. صور

مفاجأة: المرأة السمينة وصاحبة البشرة الداكنة الأكثر إصابة بالورم الليفي

بـ التايجر.. كارولين عزمي بإطلالة كلاسيكية تستعرض جمالها.. شاهد