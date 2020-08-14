ليلة سوداء على كتالونيا .. بايرن يحرز الهدف الثامن في شباك برشلونة

واصل بايرن ميونخ حفلة الأهداف بتسجيل الهدفين السابع والثامن في شباك برشلونة في ليلة سوداء على الفريق الكتالوني





تقدم ليفاندوفسكي لفريقه بايرن ميونخ الألماني بهدف سادس في شباك نظيره برشلونة الإسباني ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا





وأحرز ليفاندوفسكي الهدف في الدقيقة 84 من راسية رائعة





جدير بالذكر أن برشلونة تأهل لذلك الدور بعد إقصائه نابولي الإيطالي في دور الـ 16، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على تشيلسي الإنجليزي بمجموع المباراتين 7-1.



