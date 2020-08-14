ناقد فنى: شويكار كوميديان من نوع فريد

نعى الناقد الفنى أشرف غريب مدير مركز الهلال للتراث، الفنانة القديرة شويكار ، والتي توفيت اليوم بعد صراع مع المرض. توفيت









وقال غريب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأن"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الفنانة شويكار لها تاريخ كبير في الفن المصري، مضيفا أنها ممثلة مبدعة، وكانت بطلة حقيقة في عالم الكوميديا.









وتابع الناقد الفنى أشرف غريب مدير مركز الهلال للتراث، أن شويكار مميزة عن مثيلاتها من الفنانين في وقتها، وكانت كوميديانة موازية للبطل.

وأكمل أن الراحلة الفنانة شويكار كوميديان من نوع فريد واستطاعت أن تكون علامة حقيقية وبارزة في السينما المصرية.