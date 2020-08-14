AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد السعدني بعد خسارة برشلونة بـ8 أهداف: استقيلوا جميعا يرحمكم الله

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:41 م
احمد السعدني
احمد السعدني
Advertisements
محمد بدران

تأهل نادي بايرن ميونخ لنصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه نادي برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي.


وكتب الفنان أحمد السعدني عبر حسابه على "تويتر" وقال "برشلونه يتغلب ٨ !!!!!!!!!!! استقيلوا جميعًا يرحمكم الله".


جدير بالذكر أن برشلونة تأهل لذلك الدور بعد إقصائه نابولي الإيطالي في دور الـ 16، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على تشيلسي الإنجليزي بمجموع المباراتين 7-1.


وينتظر بايرن ميونخ في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي والتي تقام غدًا السبت.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مولر يتقدم لـ بايرن ميونخ أمام برشلونة

بايرن ميونخ يسجل الهدف الثاني في برشلونة

حفلة.. بايرن يضيف الهدف الثالث في برشلونة

فضيحة.. بايرن ميونخ يتقدم برباعية في نصف ساعة على برشلونة

ليلة بكى فيها ميسي | ليفاندوفسكي يسجل السادس لبايرن في شباك برشلونة

ليلة سوداء على كتالونيا .. بايرن يحرز الهدف الثامن في شباك برشلونة

ترشيحاتنا

إزالة صور رمضان صبحي من استاد الأهلي الجديد.. فيديو

قناة إسرائيلية تنشر قائمة الدول القادمة في قطار عقد اتفاقات السلام مع إسرائيل

عالم فيروسات: كورونا لن ينتهي حتى بعد إيجاد المصل

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي ينعى الفنانة شويكار

رقم قياسي سلبي من إهانة بايرن ميونخ لـ برشلونة

كارثة تاريخية.. الصحف الإسبانية عن فضيحة سقوط برشلونة بالـ 8

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كريب التيراميسو.. خطوة بخطوة

لو بتعرق كتير.. 3 طرق للتخلص من بقع العرق في لحظات

أحدث أسعار ومواصفات سيارة سكودا كاميك Style 2021 في مصر| صور