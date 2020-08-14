أحمد السعدني بعد خسارة برشلونة بـ8 أهداف: استقيلوا جميعا يرحمكم الله

تأهل نادي بايرن ميونخ لنصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه نادي برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي.





وكتب الفنان أحمد السعدني عبر حسابه على "تويتر" وقال "برشلونه يتغلب ٨ !!!!!!!!!!! استقيلوا جميعًا يرحمكم الله".







جدير بالذكر أن برشلونة تأهل لذلك الدور بعد إقصائه نابولي الإيطالي في دور الـ 16، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على تشيلسي الإنجليزي بمجموع المباراتين 7-1.





وينتظر بايرن ميونخ في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي والتي تقام غدًا السبت.





