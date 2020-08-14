العودة لرعاية الأبقار .. إقالة كيكي مدرب برشلونة





وسيصدر القرار رسميا خلال ساعات ، ليبحث برشلونة عن بديل بعد انتهاء موسمه السيئ ، لعدم حصوله على اي بطولة في عام كورونا.





صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أفادت بأن برشلونة يفكر في ترقية مدرب الشباب، جارسيا بيمينتا، لخلافة كيكي سيتين؛ إذا تم التوصل لقرار بإقالة مدرب ريال بيتيس السابق.

"كيكي" تولى قيادة برشلونة في يناير الماضي خلفًا لـ إرنستو فالفيردي، لكنه خسر لقب الدوري الاسباني وخرج من كأس ملك إسبانيا، ولم تكن أمامه فرصة سوى دوري أبطال أوروبا.





الجدير بالذكر أن مدرب برشلونة سيعود من جديد لعمله الخاص وهو مزرعة الأبقار التي يمتلكها ليعود لرعاية مزرعته من جديد.

أفادت وسائل إعلام إسبانية عن قرار ادارة نادي برشلونة بإقالة كيكي سيتين ، بعد المباراة المهينة أمام بايرن وميونخ والهزيمة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.