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فن

كان يوم حلو بيكو.. علي ربيع برفقة نجوم مسرحية "صباحية مباركة"

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:28 ص
نجوم مسرحية صباحية
نجوم مسرحية "صباحية مباركة
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ميرنا محمود
روج الفنان علي ربيع لمسرحية صباحية مباركة " عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر علي ربيع  صورة لة برفقة نجوم مسرحية" صباحية مباركة" وكتب معلقا : اصدقائي نجوم مصر نورتو الدنيا انهارده اليوم كان حلو بيكو مسرحيه #صباحيه مباركه 

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بدأ  علي ربيع وأوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من اول الشهر الحالي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.
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