كان يوم حلو بيكو.. علي ربيع برفقة نجوم مسرحية "صباحية مباركة"

اصدقائي نجوم مصر نورتو الدنيا انهارده اليوم كان حلو بيكو مسرحيه #صباحيه_مباركه #علي_ربيع @mo_abdelrahman @hamdymarghany @osossssssss @ashrafabdilbaky @solimaneid10 @taherabolela.official @elounywael