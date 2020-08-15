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بين الناس

شكوى من انقطاع الكهرباء المتكرر بشارع عمر حسن بالمريوطية

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد نور، شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررا من قطع الكهرباء بصفة متواصلة.


وقال نور في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع عمر حسن المتفرع من شارع عبد النعيم سليم بالمريوطية بمحافظة الجيزة من انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة منا تسبب في تلف الأجهزة الكهربائية".


وأوضح أن انقطاع الكهرباء متكرر منذ موجة سوء الأحوال الجوية حتى الآن.


وناشد القارئ المسئولين سرعة حل هذا المشكلة رأفة بأهالي المنطقة وحتى لا تتلف الأجهزة الكهربائية.


للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على: 01018190340


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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