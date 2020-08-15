شكوى من انقطاع الكهرباء المتكرر بشارع عمر حسن بالمريوطية

أرسل القارئ محمد نور، شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررا من قطع الكهرباء بصفة متواصلة.









وقال نور في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع عمر حسن المتفرع من شارع عبد النعيم سليم بالمريوطية بمحافظة الجيزة من انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة منا تسبب في تلف الأجهزة الكهربائية".









وأوضح أن انقطاع الكهرباء متكرر منذ موجة سوء الأحوال الجوية حتى الآن.











وناشد القارئ المسئولين سرعة حل هذا المشكلة رأفة بأهالي المنطقة وحتى لا تتلف الأجهزة الكهربائية.









للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على: 01018190340







