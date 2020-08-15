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أخبار البلد

إجراءات حاسمة بالمطارات.. مصر تطبق قرار حظر دخول القادمين من الخارج بدون PCR

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:02 ص
الحجر الصحي بالمطارات
الحجر الصحي بالمطارات المصرية
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نورهان خفاجي
بدأت سلطات المطارات، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر دخول القادمين من الخارج دون تقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة "سلبي"، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن أن سلطات مطار القاهرة الدولي، بدأت في تنفيذ القرار بمتابعة الرحلات القادمة من الخارج، مع بدء الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، الموافق 15 أغسطس، حيث تم مناظرة ومراجعة أوراق كافة الركاب القادمين من الخارج والتأكد من مدى التزام شركات الطيران بقرار الحكومة المصرية من إلزام الركاب القادمين على متنها من المطارات الخارجية بإحضار تحليل PCR بنتيجة سلبي.

وأوضحت المصادر المطلعة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مطار القاهرة استقبل على مدار الساعات الماضية، منذ الثانية عشرة بعد منتصف الليل، رحلات جوية من دول الإمارات العربية المتحدة واليونان وأديس أبابا وروما، وعدد من الرحلات الأخرى، حيث تم مناظرة جميع الركاب الأجانب القادمين على متن الرحلات وتم استبعاد عدد من الركاب قادمين بدون التحليل وحظر دخولهم.

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وأشارت المصادر، أن إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، تتولى متابعة الركاب القادمين ومناظرة الأوراق الخاصة بتحليل PCR والتأكد من نتيجته السلبية فور وصول الركاب إلى أرض المطار، ويتم حظر دخول أي ركاب لا يحمل التحليل وإخطار كافة الجهات من وزارة الطيران المدني وشركة ميناء القاهرة الدولي، بعدم التزام شركة الطيران - (الملزم الأول للركاب قبل إحضارهم من المطارات الخارجية) - بقرار الحكومة المصرية لتطبيق العقوبة الواردة عليها وفق قرار رئيس الوزراء الخاص بحظر الدخول.

وتبدأ وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، تطبيق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين إلى مصر من خلال جميع المطارات، من دون تقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة "سلبي"، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وأعلنت وزارة الطيران المدني، أن القرار يسرى على الأجانب فقط (غير حاملى الجنسية المصرية)، كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك ركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.
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