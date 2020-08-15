المطارات المصرية تبدأ اليوم تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون تحليل PCR

تبدأ وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، تطبيق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين إلى مصر من خلال جميع المطارات، من دون تقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة "سلبي"، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.





وأعلنت وزارة الطيران المدني، أن القرار يسرى على الأجانب فقط (غير حاملى الجنسية المصرية)، كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك ركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر مساء الخميس الماضي، قرارا نشر بالجريدة الرسمية في اليوم التالي لإصداره، بشأن القادمين الى مصر من خلال الجو او البحر او البر، حيث جاء في المادة الاولى بالقرار، يحظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي المصرية.



وجاءت المادة الثانية في القرار أنه يستثني من المادة الاولي من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر الى مطارات شرم الشيخ او طابا او الغردقة او موسى علم او مطروح، على أن يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحون برا او بحرا او جوا من محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر الى باقي المحافظات دون ان يكون راغب التنقل مصحوبا بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .

كما يحظر نقل جميع السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية برا او بحرا او جوا الى محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر دون ان يكون راغب التنقل مصحوبا بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .

وجاءت في المادة الثالثة للقرار بأن يوقع الجزاءات والتدابير المنصوصة عليها في القوانين واللوائح المعينة في هذا الشأن على اَي شركة او منشأة تخالف الضوابط الاحترازية المشار اليهم في المواد السابقة المشار اليه في المادتين السابقتين.





وتتخذ سلطات المطارات المصرية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.