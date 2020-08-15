في عيد ميلاده.. 5 معلومات عن هاني مهنى

يحتفل الموسيقار هانى مهنى اليوم بعيد ميلاده ، حيث يعد واحدا من إبرز الموسيقيين فى مصر والعالم العربى ، وفى السطور التالية نرصد أبرز 5 معلومات عنه:





1- ولد بمدينة أكياد التابعة لمحافظة الشرقية.





2- حصل على دبلوم الموسيقى من معهد مونتي فردي التابع لمعهد ليونارد دافينشي، ثم سافر إلى إيطاليا بعد ذلك ليدرس النظريات الموسيقية والهارموني والبيانو بمعهد الفريد أوهانيس.





3- أنشأ شركته الخاصة للإنتاج الفني التى اكتشف من خلالها العديد من المطربين منهم سميرة سعيد وذكرى.





4- نجتله هاندى دخلت المجال الفنى مؤخرًا ، حيث أشتهرت بتقديم الأغانى الغربية.





5 - تعرض الى محنة كبيرة ، حيث تم الحكم عليه بالسجن.