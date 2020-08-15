AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاده.. 5 معلومات عن هاني مهنى

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يحتفل الموسيقار هانى مهنى اليوم بعيد ميلاده ، حيث يعد واحدا من إبرز الموسيقيين فى مصر والعالم العربى ، وفى السطور التالية نرصد أبرز 5 معلومات عنه:

1- ولد بمدينة أكياد التابعة لمحافظة الشرقية.

2- حصل على دبلوم الموسيقى من معهد مونتي فردي التابع لمعهد ليونارد دافينشي، ثم سافر إلى إيطاليا بعد ذلك ليدرس النظريات الموسيقية والهارموني والبيانو بمعهد الفريد أوهانيس.

3- أنشأ شركته الخاصة للإنتاج الفني التى اكتشف من خلالها العديد من المطربين منهم سميرة سعيد وذكرى.

4- نجتله هاندى دخلت المجال الفنى مؤخرًا ، حيث أشتهرت بتقديم الأغانى الغربية.

5 - تعرض الى محنة كبيرة ، حيث تم الحكم عليه بالسجن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1110 طلاب يبدأون امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع في 78 لجنة

رئيس عام امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع تتفقد اللجان لمتابعة الالتزام بالتعليمات.. صور

بالصور .. طلاب دبلوم الصم وضعاف السمع يستأنفون امتحاناتهم العملية

جمعية محبي الأطرش تحيي ذكرى ميلاد أسمهان .. الخميس

بفستان أصفر.. هاندة أرتشيل بإطلالة أنثوية تسحر متابعيها

في ذكرى ميلاد حورية حسن.. اكتشفها محمد الكحلاوي وتزوجها زين العشماوي

ترشيحاتنا

حكم فيفا انتصار للأهلي.. محامي كهربا: نقاضي الزمالك مدنيًا وجنائيًا ورياضيًا

بعد رحيل رمضان صبحي.. نجم الزمالك لـ عـدلي القيعي عن رخصة الذمة المالية: مش لما الأفراد يقدموها نبقى نلزم بيها المؤسسات

3 سيناريوهات تنتظر مصر لـ ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا.. تفاصيل

فى ذكرى ميلاد هدى سلطان.. سبب تهديد أهلها لها بالقتل

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور

كوشنر: إسرائيل وافقت على دولة فلسطينية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور

سعر أحدث ميكروباص في مصر.. أورفان الجديد من نيسان.. صور

بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير