محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء برفع وإزالة كل آثار الدعاية الانتخابية من الشوارع

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من إزالة ورفع لافتات الدعاية الانتخابية والملصقات الخاصة بالمرشحين من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وأعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية والأنفاق والكبارى وحوائط المبانى، وذلك خلال يومين على الأكثر، وذلك بعدما انتهت انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأربعاء 12 أغسطس.





وكلف محافظ الجيزة بإصلاح أى تشوهات حدثت بالشوارع لا سيما الحوائط وإعادة دهانها مرة أخرى فى حال الحاجة إلى ذلك وإعادة الشىء لأصله.





كما كلف المحافظ أجهزة التفتيش والمتابعة الميدانية بالمرور على كل الأحياء والمراكز والمدن نهاية الأسبوع وإعداد تقرير عن الأعمال التى تمت وما تم إنجازه.





فيما شدد على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة ورفع أى مخلفات بمحيط المقار واللجان وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإعادتها لأفضل مما كانت عليه ورفع أى ملصقات أو دعاية متناثرة من الشوارع وتجريدها.



