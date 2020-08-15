AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إنقاذ 18 شخصا من أسفل العقار المنهار بقصر النيل ..صور

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:44 ص
إنقاذ 16 شخصا من
إنقاذ 16 شخصا من أسفل العقارالمنهار بقصر النيل .. صور
Advertisements
عبد العزيز جمال
أسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن إنقاذ 16 شخصا وإسعاف اثنين بالموقع، ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.

ويشرف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، على عمليات الإنقاذ بالعقار رقم ٥٠ قصر النيل المنهار منذ قليل.

وشدد محافظ القاهرة، على استمرار عمليات الإنقاذ وتواجد الأجهزة المعنية بموقع الحادث، ووصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وقيادات محافظة والقيادات الأمنية.

وأوضح أن العقار المنهار على مساحة ١٥٠٠ متر، ومكون من طابق أرضى، وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق.

وأكد أن العقار المنهار يوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

إنقاذ 18 شخصا من أسفل العقار المنهار بقصر النيل ..صور
إنقاذ 18 شخصا من أسفل العقار المنهار بقصر النيل ..صور
إنقاذ 18 شخصا من أسفل العقار المنهار بقصر النيل ..صور
إنقاذ 18 شخصا من أسفل العقار المنهار بقصر النيل ..صور
إنقاذ 18 شخصا من أسفل العقار المنهار بقصر النيل ..صور
إنقاذ 18 شخصا من أسفل العقار المنهار بقصر النيل ..صور
إنقاذ 18 شخصا من أسفل العقار المنهار بقصر النيل ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة أم وطفليها أسفل الأنقاض.. 4 قرارات للنيابة بشأن عقار مصر القديمة المنهار

عقار الزمالك المائل.. محافظ القاهرة يتفقد الموقع ويشكل لجنة هندسية للمعاينة

يضم 70 شقة.. تفاصيل ميل عقار الزمالك

شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور

انهيار جزئى لعقار سكنى بقصر النيل.. ولجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة

انهيار عقار بشارع قصر النيل.. شاهد

ترشيحاتنا

بالعكاز.. شقيقة شويكار تصل إلى المستشفى لتشييع جثمان أختها.. فيديو

بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير

حماية المستهلك: معاقبة المدارس الممتنعة عن ترحيل مصاريف الأتوبيسات.. فيديو

ولاد أصول.. تركى آل الشيخ يبعث برسالة شكر لـ حسام وإبراهيم حسن

علقها زي الدبيحة في المروحة.. عامل يعذب زوجته بالجنزير بالدقهلية

محمد فؤاد المهندس يكشف عن طلب شويكار الأخير قبل وفاتها بأيام.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

غطاء الرأس واحمرار الشعر.. عادات غريبة توضح الحالة الاجتماعية للمرأة في أفريقيا

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور