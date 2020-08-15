إنقاذ 18 شخصا من أسفل العقار المنهار بقصر النيل ..صور

أسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن إنقاذ 16 شخصا وإسعاف اثنين بالموقع، ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.





ويشرف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، على عمليات الإنقاذ بالعقار رقم ٥٠ قصر النيل المنهار منذ قليل.





وشدد محافظ القاهرة، على استمرار عمليات الإنقاذ وتواجد الأجهزة المعنية بموقع الحادث، ووصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وقيادات محافظة والقيادات الأمنية.





وأوضح أن العقار المنهار على مساحة ١٥٠٠ متر، ومكون من طابق أرضى، وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق.





وأكد أن العقار المنهار يوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.



