تصل 95%.. الأرصاد: هذه المناطق تسجل ارتفاعا شديدا في نسب الرطوبة ..فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة ترتفع بشكل كبير شهرى يوليو وأغسطس مقارنة بالشهور الأخرى.





وأوضحت "شاكر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع على فضائية مصر الأولى، أن ساعات الليل تشهد انخفاضا بدرجات الحرارة، حيث تصل 25 درجة بفارق 10 درجات مئوية عن ساعات النهار.





ولفتت إلى أن الطقس الحالى يشهد ارتفاعا شديدا في الحرارة على جنوب البلاد مع نشاط للرياح على جنوب سيناء، والغردقة.





وأوضحت أنه يفصلنا شهر فقط عن بداية شهر الخريف التى من المتوقع أن تنخفض خلاله درجات الحرارة ونسب الرطوبة.





وأشارت وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن نسب الرطوبة تسجل هذه الفترة 85% في القاهرة، و95% بالنسبة للسواحل الشمالية وهو السبب الرئيسى للشعور بالحرارة.



