بعد فضيحة بايرن ميونخ.. بوكیتینیو وكومان مرشحان لقيادة برشلونة

تعرض فريق برشلونة الإسباني لخسارة كبيرة أمام منافسه بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت علي ملعب النور ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا.





وحسب تقارير الصحف العالمية فإن إدارة برشلونة اتخذت بالفعل قرار رحيل المدير الفني للفريق الأول كيكي سيتين ويتم البحث حاليا عن مدرب جديد لتولى المهمة.





وأكدت شبكة "سكاى سبورتس"، أن الأرجنتیني ماوریسیو بوكیتینیو، مدرب توتنهام السابق، أبرز المرشحین لتولى المهمة الفترة المقبلة.





كان بوتشيتينو أعلن في وقت سابق توليه مسئولية تدريب فريق إسبانيول إلا أنه تراجع بعد ذلك عن تصريحاته، قائلا إنه تسرع في تصريحاته ولم يكن يقصدها.





علي جانب آخر فإن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، كان قريبا من تدريب فريق برشلونة قبل انطلاق الموسم لكن تأجيل بطولة يورو 2020 العام المقبل عطلت انتقال المدرب، حيث إنه كان سيتولى المهمة في الصيف المقبل.



