المجلس الأعلى للجامعات يوجه رسالة شكر وعرفان للرئيس السيسي على دعمه لمنظومة التعليم

وجه المجلس الأعلى للجامعات، رسالة شكر وتقدير وعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه غير المسبوق لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.







كان ذلك في اجتماع المجلس برحاب جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس.





كما أكد المجلس، أن الدعم الرئاسي كان هو المحرك لبدء الدراسة في جامعات مطروح والوادي الجديد والأقصر الحكومية وثلاث من الجامعات التكنولوجية هي( القاهرة الجديدة-بني سويف- الدلتا) والدافع للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية من خلال البدء في إنشاء (6) جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة - طيبة الجديدة بالأقصر- السلام شرق بور سعيد - برج العرب بالإسكندرية - 6 أكتوبر بالجيزة – والمنصورة).





كما ثمن المجلس قرار الرئيس التاريخي بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية هي "جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك "جامعة العلمين الدولية"، بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و "جامعة الجلالة"، بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، وأخيرًا "جامعة المنصورة الجديدة"، بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية وتوجيه باستغلال الأراضي التي تمتلكها الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية تتبع تلك الجامعات وأخيرا موافقته على إطلاق أكبر مشروع رقمي على مستوى الجامعات والمستشفيات الجامعية لتحويل جامعات مصر ومستشفياتها الى جامعات ومستشفيات ذكية.





وأكد المجلس أن هذه الخطوات تأتي انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الإنسان والأوطان.





وخلال الاجتماع وافق المجلس على :

- تفويض اللجنة العليا للتنسيق بتحديد اعداد المقبولين بالجامعات بناء على نتائج الثانوية العامة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والسعة الاستيعابية لكل كلية واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 20-30





- اعتبارًا من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020/2021 سيتم إدراج كليتي الهندسة والعلوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة)





- كما سيتم إدراج كليتي الهندسة و إدارة الأعمال الدولية والانسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة) كما سيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب علي موقع التنسيق الإلكتروني ،وعلى الطلاب المتقدمين لهاتين الجامعتين اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تعقد بالجامعتين بعد الترشيح .





- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية المصرية وفق القواعد المنظمة للقبول

- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا وفق القواعد المنظمة للقبول

- قبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بالثانوية العامة المصرية (بدلا من شعبة العلوم فقط) بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات للعام الجامعي 2020/2021.

- المتابعة اليومية من قبل السادة رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021

- البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة تتبع كل من جامعات أسيوط وحلوان وبني سويف وبنها وأسوان والمنيا والمنصورة

- البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء كلية للطب البشري بجامعة الوادي الجديد

- بروتوكول التعاون المقدم من السيدة/ وزير التضامن الاجتماعي بشأن مقترح إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.

- تعظيم دور الجامعات المصرية في التصدي لمشكلة الأمية في مصر بالمساهمة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم واعتماد محضري اجتماعي اللجنة التنفيذية العليا للمشروع القومي لمحو الامية الذي تتبناه الجامعات المصرية بتاريخ 7/3/2020 و 20/7/2020.

- اطلاق مسابقة لتصميم أفضل اربع نماذج تخطيطية وانشائية ومعمارية للجامعات الأهلية الجديدة