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تعليم

في ختام مؤتمر كوفيد 19 بدمياط.. تحذيرات من إصابات كبيرة في الموجة الثانية لفيروس كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:22 م
دمياط
دمياط
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زينب الزغبي
انتهت اليوم فاعليات المؤتمر العلمي"كوفيد _19" والمشترك بين مديرية الشئون الصحية بدمياط ، وكلية طب الأزهر بـ دمياط ، والذي أقيم في قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة مصر العامة، تحت رعاية نقابة أطباء دمياط بعنوان "كوفيد – 19 أين نحن ".

حضر المؤتمر عدد كبير من الأطباء بمختلف التخصصات الطبية لمتابعه المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد ، ومدى انتشاره وطرق الوقاية منه.

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كما حضر المؤتمر نقيب أطباء دمياط ، ومدير جودة التعليم الطبي المستمر بكليه الطب، وقسم الأمراض المعدية بكلية الطب، والمسئول عن مكافحة الفيروسات، بالإضافة إلى حضور نخبة من أساتذة كليه طب الأزهر والجامعات المختلفة، واستشاري وزارة الصحة بدمياط ومديري إدارات المستشفيات والثقافة والإعلام الصحي بالمحافظة

من جانبه قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط ، ان هذا المؤتمر يأتي في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية بدمياط وكلية طب الأزهر، وأهمية هذه المرحلة، التي نطلق عليها "مرحلة الترقب" والتي يتم متابعتها من بعد ظهور فيروس كورونا، واحتمالية ظهور موجة ثانية من انتشار الفيروس، وهى غالبا لها ظواهر بعودة إصابات جديدة بالفيروس بشكل أكبر مما كان عليه.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يناقش تحديات هذه المرحلة، بعد ما تراجعت بشكل كامل تقريبا.
في ختام مؤتمر كوفيد 19 بدمياط.. تحذيرات من إصابات كبيرة في الموجة الثانية لفيروس كورونا
في ختام مؤتمر كوفيد 19 بدمياط.. تحذيرات من إصابات كبيرة في الموجة الثانية لفيروس كورونا
في ختام مؤتمر كوفيد 19 بدمياط.. تحذيرات من إصابات كبيرة في الموجة الثانية لفيروس كورونا
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