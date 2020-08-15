فوائد الزبيب لا تعد ولا تحصى.. يعالج ضعف الانتصاب ويحفز الرغبة الجنسية ويحمي من الأمراض

فوائد الزبيب لا تقارن بفوائد كثير من الفواكة المجففة التي نعرفها، لأن الزبيب مليء بالفيتامينات والمعادن وغيرها من المركبات المعززة للصحة التي تعتبر ضرورية لتحسين صحتك العامة.





فوائد للزبيب لا تعد ولا تحصى.. ونعرض لكم فوائد الزبيب الاصفر.. فوائد الزبيب للانتصاب عند الرجل.. فوائد الزبيب للمرأة وللذاكرة ... فوائد الزبيب للمعدة والقولون... فوائد الزبيب المغلي.





فوائد الزبيب الاصفر

فوائد الزبيب الاصفر لا تختلف عن باقي الانواع ولكنه النوع الاجود ولا تقتصر فوائد الزبيب الاصفر علي فئة معينة من الرجال او النساء ولكنها مفيدة في جميع الاحوال ومن فوائد الزبيب الاصفر





1. الإمساك 2. زيادة الوزن 3. الوقاية من السرطان 4. يعالج ارتفاع ضغط الدم 5. مرض السكري 6. فقر الدم 7. الحمى 8. العجز الجنسي 9. الحماض 10. صحة العظام 11. صحة الوجه 12. صحة الشعر





فوائد الزبيب للرجل

فوائد الزبيب للرجل انه يعمل علي تحفيز الرغبة الجنسية ويزيد الإثارة لاحتوائه على الأرجينين. هذا عنصر غذائي حيوي لعلاج ضعف الانتصاب ، وعدد الحيوانات المنوية. ففي الهند ، يتم إعطاء العروس والعريس كوبًا من الحليب المغلي بالعنب الجاف والزعفران في ليلة الزفاف للحصول على أفضل تجربة جنسية ولزيادة الطاقة.





فوائد الزبيب للانتصاب

الزبيب هو العلاج سحري لمشاكل الحياة الزوجية، ولذلك فأن اهم فوائد الزبيب للانتصاب لانه ينتمي أيضًا إلى مجموعة المنشطات الجنسية. منذ العصور القديمة، تم استخدامها لعلاج الضعف الجنسي.





من المعروف أن الزبيب يحفز الرغبة الجنسية ويحث على الإثارة الجنسية. هذا يرجع في المقام الأول إلى الحمض الأميني المسمى أرجينين، وهو مفيد في علاج ضعف الانتصاب.









فوائد الزبيب للمراة

على الرغم من فوائد الزبيب للرجل الا ان هناك فوائد الزبيب للمراة التي تخص الشعر والبشرة حيث ان اهم فوائد الزبيب للمراة انه غني بالحديد الذي يعزز صحة الدورة الدموية. الدورة الدموية وتدفق الدم ضروريان لنمو الشعر لأنه يحفز بصيلات الشعر. كما أنه مصدر جيد لفيتامين ج الذي يحسن امتصاص الحديد.





ومن فوائد الزبيب للمراة هو حفاظ على عينيك بيضاء لؤلؤية ، ومنع تسوس الأسنان وتقليل تسوس الأسنان. إنه مصدر ممتاز لفيتامين أ لحماية العين والمشاكل المتعلقة بالرؤية.





يمكن أن يمنحك الزبيب بشرة صحية وجميلة لأنه يحتوي على ريسفيراترول ، وهو مضاد للأكسدة يبطئ تقدم شيخوخة الجلد. يحتوي العنب الجاف على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد التي تعزز الدورة الدموية لتوهج البشرة.





فوائد الزبيب المغلي

عند غلي الزبيب في الماء او نقعه من الليل للنهار يجعلك تستفيد بفوائدة اكثر مما تتوقع حيث ان فوائد الزبيب المغلي لا تعد ولا تحصي تناول الزبيب في شكله الخام هو ممارسة شائعة، فإن نقعه في الماء يعتبر أمرًا صحيًا للغاية. هذا له مزايا إضافية بصرف النظر عن تلك التي تأتي مع وجودهم الخام.





تشترك أخصائية التغذية الدكتورة أنجو سود في بنغالور، في بعض الفوائد الصحية لتناول الزبيب المنقوع في الماء. وتقول: "نقع الزبيب واستهلاكه كل يوم هو بديل صحي بدلًا من تناوله نيئًا. تذوب الفيتامينات والمعادن الموجودة على القشرة الخارجية للزبيب في الماء. وبالتالي تزداد كمية العناصر الغذائية التي يمتصها الجسم. هذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. بهذه الطريقة ، يتم تحسين محتوى مضادات الأكسدة أيضًا ".





1. ينظم ضغط الدم من المعروف أن استهلاك الملح الزائد يسبب ارتفاع ضغط الدم . ومع ذلك ، فإن البوتاسيوم في الزبيب يساعد على موازنة محتوى الملح في أجسامنا وتنظيم ضغط الدم.





2. يساعد على الهضم: الزبيب غني بالألياف ويعمل كملينات طبيعية عند نقعه في الماء. وبالتالي ، فإن تناول الزبيب المنقوع يساعد على منع الإمساك ويحافظ على عملية الهضم تحت السيطرة طوال اليوم.

3. إنقاص الوزن الزبيب مليء بالسكريات الطبيعية وهي رائعة للحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات دون تحميل السعرات الحرارية الزائدة. لكن تناولها باعتدال ولا تفرط في تناولها. إنها تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم والتغلب على الرغبة الشديدة وكل هذا يساعد في دعم أهدافك في إنقاص الوزن.



