متحرمش نفسك من اللحمة.. تناول الزبيب وحافظ على وزنك في العيد

يقول الخبراء، إن الزبيب لديه القدرة على قمع الرغبة الشديدة في الجوع وزيادة الوزن ، فإن الكربوهيدرات هي التي تجذب انتباهنا في هذا، ولذلك فإن الزبيب هو الحل لفقدان الوزن





حيث ان وجبات العيد التي يمكن أن تزيد من وزنك ويجعلك تشعر بعدم الصحة ، فقط خذ بعض الزبيب وتناوله ببطء شديد. يمكن أن يضمن تناول الطعام البطيء أنك تدرك ما تأكله في الوقت الحالي. كما أنه يجعل عقلك وجسدك يبطئ العملية ويفهمها. ولا يستغرق الأمر أكثر من خمس دقائق أو أقل.









وتناول الزبيب هو جزء من الوجبات الخفيفة الصحية ، وهو دائمًا يقال أنه عند تناول الزبيب ، يبدأ تفاعل كيميائي في الجسم ، مما يبطئ تنفسك. يعتقد الزبيب أيضًا أنه يحافظ على شهيتك مستقرة ويهتم برغباتك الفورية ، ويبطئ عملية الهضم ، ويقلل من مستويات التوتر ، والتي يمكن أن تكون في بعض الأحيان سببًا للوجبات السريعة للاستهلاك وتناول الطعام بنهم وفقال indianexpres





ومن الأفضل القيام بهذا التمرين في الصباح ، أو في أي وقت خلال اليوم ، عندما يرسل الدماغ إشارات تطلب من الجسم تناول شيء ما. كما ذكرنا سابقًا ، فهو جزء من تناول وجبات خفيفة صحية، عندما تأكل الزبيب ، انتبه إلى كيفية تفاعل جسمك ، ما يشعر به ، وما إلى ذلك ، لفهم احتياجاته بشكل أفضل. هذا عكس الطريقة التي تميل عادة إلى التصرف بها عندما تتغذى على الكربوهيدرات بلا داع.