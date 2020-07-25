لأصحاب الوزن الزائد .. حيلة سريعة لمظهر متناسق فى العيد .. ولو بتفكر فى اجراء جراحة اعرف شروط نجاحها

- طريقة عصير البصل لانقاص الوزن بسرعة

- شروط نجاح عمليات السمنة .. قبل وبعد الجراحة

يستعد الجميع للاحتفال بعيد الاضحى ومن اهمها استعدادات النساء والرجال بمحاولة التخلص من الوزن الزائد أو على الاقل الحصول على شكل جسم متناسق يساعدهم فى الحصول على مظهر جيد .









نعرض لكم فى هذا التقرير وصفة طبيعية تساعد فى انقاص الوزن بشكل سريع للحصول على مظهر مناسب فى العيد كما نرصد طريقة اخرى تساعد في انقاص الوزن وهى جراحات السمنة وشروط نجاحها للحصول على جسم متناسق مدى الحياة.









ووفقا لما اورده موقع " food.ndtv" أن عصير البصل فعال جدا فى انقاص الوزن ويمنح الجسم العديد من الفوائد الأخرى.





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يخلو البصل من أي دهون ولكنه غنى بمركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة والمعروفة بتحسين عملية التمثيل الغذائي مما يساعد في إنقاص الوزن.





يقترح خبراء الصحة أن شرب البصل وشراب العسل على معدة فارغة قد يساعد على التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم.







طريقة عمل وصفة عصير البصل لإنقاص الوزن:







قسمي البصل اجزاء وتوضع في الخلاط مع الماء ويخفق جيدا، وأضيفي ملعقة كبيرة عسل وابتلعها في الصباح.





اما الدكتور أحمد شبانة، استشاري جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعي بفيينا في النمسا، فقال: إن اللجوء إلى جراحات السمنة خطوة مهمة على المريض ويجب معرفة شروطها اولا خاصة انها تتطلب استعدادات معينة قبل وبعد الجراحة لن يستطيع اجتيازها الا المريض الواعى .

وأضاف "شبانة"، أن مرحلة جراحة السمنة ستكون للمريض بمثابة بداية الحياة الصحية والنجاح على جميع مستويات الحياة، حيث تعبر جراحات السمنة بالانسان من المنطقة الحمراء في حياته للمنطقة الخضراء التي تجعله يشعر بالثقة بالنفس ، مشددا على اهمية الالتزام بالنمط الصحي الجديد الذي يضعه الطبيب بشكل مستمر.





وأوضح أن السنة الأولى بعد جراحة السمنة لن تحتاج من المريض بذل مجهود كبير للحفاظ على الوزن الصحى والمثالى ولكن يزداد هذا الامر بالتدريج كلما تقدم الزمن، ففي السنة الثانية ستصبح مسؤولية المريض أكبر في متابعة حميته، وفي السنة الثالثة ستكون وظائف المعدة والأمعاء استقرت بشكلها الجديد بما يتطلب ضرورة الحفاظ على الوزن الصحي بالالتزام بممارسة التمارين الرياضية والابتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة التى تتسبب فى تراكم الدهون الضارة داخل الجسم وزيادة الوزن.