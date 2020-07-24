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مرأة

بدون أوزان.. 4 تمارين بسيطة لتخفيف وزنك بالمنزل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
هل تطمح في الحصول على جسم سليم ولكنك لا تستطيع قضاء الوقت في ممارسة الرياضة؟ فنوفر لك 4 تمارين بسيطة للغاية بالنسبة لك وهي مثالية للحصول علي وزن مثالي.دون اي اوزان

التمرين الاول
اختلاف متقدم في تمرين الضغط الأساسي ، للقيام بهذا التمرين يدخل في وضع اللوح الخشبي ولكن تأكد من أن راحتي يديك قريبتان من بعضهما وأن ذراعيك بجانبك. اخفض صدرك وافعل أكبر عدد ممكن من الألواح الخشبية. يضمن هذا التمرين مشاركة عضلات ثلاثية الرؤوس.

التمرين الرابع
قف على بساط اليوغا وقم بتمديد ذراعيك للأمام. ثم أغلق قبضتيك وثني مرفقيك عند 90 درجة. الآن تقريب مرفقيك عازمة أقرب إلى وجهك بحيث تلمس. افعل ذلك 10-15 مرة.

التمرين الثالث
استلقِ على بطنك. ضع يديك على الجانب بطريقة يتم الضغط على راحة يديك على الأرض بجوار الإبطين. الآن ابق مرفقيك مستقيمين وارفع النصف العلوي من جسمك. استمر لمدة ثانية وخفض ظهرك. افعل ذلك على الأقل 10-15 مرة.


التمرين الرابع
في هذا التمرين ، عليك التأكد من أن مرفقيك يلامسان بعضهما البعض في جميع الأوقات. اجمع راحة يدك معًا في وضعية "Namaste" ؛ تأكد من أنها في مستوى صدرك. الآن الحفاظ على الموقف وتحريك ذراعيك صعودا وهبوطا. افعل هذا 10 مرات ؛ فهو لا يشغل العضلة ذات الرأسين فحسب ، بل أيضًا الصدريات والكتفين
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