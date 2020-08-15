تنسيق المرحلة الأولى 2020 .. شروط القبول بأقسام آداب حلوان و الأعداد المقرر قبولها

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن شروط قبول الطلاب للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة ، ولا تقبل طلاب الثانوى الازهرى والدبلومات الفنية والمهنية .
و تضم الكلية 18 قسما من الاقسام تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة و لكل قسم منهم الحق فى قبول عدد معين من الطلاب لا يمكن تجاوزه .
و اعلنت الكلية الاداب عن الاعداد المقرر قبولها بكافة الاقسام بالشعبتين الانتظام و الانتساب و بلغ العدد بمجمل الاقسام ٤٩٢٠ و يمكن ان يزيد بقليل ما يجعل الكلية تقبل هذا العام حوالى ٥٠٠٠ طالب من طلاب الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بها .
وفيما يلى نوضح لطلاب الثانوية العامة الاقسام التى تقبل طلاب الانتظام بالكلية و ما هى الشروط الخاصة بهم :
- اللغة العربية : يقبل هذا العام ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب و يقبل الطالب بشرط ان يتجاوز درجة 56 درجة بأمتحان اللغة العربية بالثانوية العامة
- اللغة الانجليزية : ١٢٠ طالب انتظام فقط بشرط ان يتجاوز الطالب درجة 47 بأمتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة
- اللغة الفرنسية : ٧٠ طالب انتظام و ٧٠ طالب انتساب بشرط ان يكون الطالب خريج مدارس فرنسية
- اللغات الشرقية ٣٥٠ طالب انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا
- اللغة العبرية : ٣٥٠ طالب انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا
- التاريخ : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا
- الجغرفيا : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا
- الفلسفة : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا
- الاجتماع : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب ويقبل الطلاب بدون اية شروط
- علم النفس : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا ولا يقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة
-المكتبات و المعلومات : ١٠٠ طالب انتظام و ١٠٠ طالب انتساب يقبل الطالب فى حال حصوله على 65% بامتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة و اجتيازه المقابلة الشخصية يقبل 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة
- الاثار و الحضارة : ٢٠٠ طالب انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب يقبل الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى
- قسم المسرح : ٧٥ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب عن طريق اجتياز المقابلة الشخصية
- الاعلام : ٢٥٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الاعتبارى و هو المجموع الكلى و مجموع مواد اللغات
-اللغة الالمانية : ٤٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطالب فى حال دراسته الالمانية بالثانوية العامة و حصوله على الدرجة النهائية بها
-اللغة الايطالية : ٨٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطالب فى حال دراسته الايطالى او الفرنسى فى الثانوية العامة و يجب اجتياز المقابلة الشخصية
- اللغة الاسبانية : ٨٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب فى حال كان مجموع اللغة الاولى و الثانية 90% و الاولوية لدراسى الاسبانية
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- اللغة الصينية : ٥٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب عن طريق المقابلة الشخصية ويقبل خريجى المدراس الصينية بنسبة 5%
وفى سياق متصل تقبل الكلية تحويل الطلاب من الكليات المناظرة إلى الفرقة الثانية على أن يكون الطالب ناجح بتقدير مقبول على الأقل بدون مواد تخلف فى الكلية المحول منها، ويحمل بأربع مواد فقط كحد أقصى على أن يسلم الطالب توصيف المقررات الدراسية التى درسها فى كليته المحول منها ويحدد موعد امتحان مواد المقاصة وفقا للائحة الكلية.