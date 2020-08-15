جنات تطرح أغنية برد الوحدة

طرحت الفنانة جنات اغنية جديدة بعنوان "برد الوحدة"، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" وهي اغنية ضمن اغاني البومها الجديد.





تقول كلمات الاغنية :"أصعب من أصعب إحساس بيفوت عالواحدة .. وتلج وخوف من بعد ما سابها .. وقت ما كانت عاملة حسابها ..إنها تفضل جوة حياته .. أول واحدة وآخر واحدة"





ويلها في ليلها ..لا عارفة تعيش ولا قادرة تموت .. كل مشاهد بينهم جوا عينها تفوت .. تحضن روحها لحد ما صورته ساعتها تروح .. وجع الجسم يروح وبيفضل وجع الروح".





"برد الوحدة " كلمات : كريم حكيم، ألحان : خالد فتوح، توزيع : الهامى دهيمة وادهم دهيمة، مكس : احمد حسام



