بسبب خرقه الحظر الإعلامي.. توقيع عقوبة مالية كبيرة على شريف إكرامي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية علي شريف إكرامي حارس المرمي بسبب خرقة الحظر الإعلامي .





وكشفت مصادر خاصة من داخل القلعة الحمراء أنه تم توقيع عقوبة مالية قد تصل إلي 200 ألف جنيه علي شريف إكرامي.





وقالت المصادر إن الغرامة سببها الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي عن أزمة رمضان صبحي ونادي بيراميدز وهو ما يخافل لوائح النادي والفريق التي تمنع ذلك .





يذكر ان لائحة الفريق تنص على توقيع غرامة تقدر بـ 200 ألف جنيه في حالة الحديث لوسائل الإعلام أو في منصات التواصل الاجتماعي عن شيء يخص الفريق أو الأندية المنافسة.



