شركة مياه الشرب بأسوان تنفذ أعمال صيانة وتصنيع أغطية خطوط الطرد.. صور

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال صيانة وتصنيع أغطية لزوم غرف الدفع والاستقبال لخطوط الطرد.





ويأتى تنفيذ هذه الأعمال بناءً على توجيهات وتعليمات المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، وتحت إشراف المهندس محمد على مدير الصرف الصحى بأسوان .





من ناحية أخرى قامت لجنة تحصيل المتأخرات بشركة مياه الشرب الصرف الصحى بأسوان بشن حملة على مصانع وورش الجرانيت والرخام بالمدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى لتنشيط عملية التحصيل.





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وقد أسفرت حملة اللجنة عن تحرير عدة إنذارات لأصحاب المتأخرات حيث يأتى ذلك فى إطار سياسات الشركة لتحصيل المديونيات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة، ورفعها فورًا بناء على تعليمات المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان الخاصة بالحفاظ على حقوق الشركة .



