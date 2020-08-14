إصلاح كسر بخط الصرف الصحى بشارع عباس فريد بأسوان

نجحت جهود فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى إصلاح الكسر الذى تعرض له خط الصرف الصحى بمنطقة السوق بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان .
وكان قد تسبب هذا الكسر فى خط الصرف فى حدوث هبوط أرضى بمنطقة شارع عباس فريد بطول يصل لنحو 12 مترًا .
ومن جانبه أوضح العميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأن الهبوط الأرضى الذى وقع بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان بمدخل السوق السياحى كان نتيجة آثار كسر ماسورة مياه بعد كسح المياه الزائدة ، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاحه .
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وأشار العميد طارق لطفى بأنه بالمتابعة الميدانية تم التحرك فور ورود بلاغ لحى غرب برئاسة مصطفى حزين بوجود هبوط أرضى بشارع عباس فريد خلف مسجد منصور حمادة ، وبالمعاينة تبين أنها حفره بعمق 3 أمتار ناتجة عن آثار كسر ماسورة مياه بعد كسح المياه الزائدة نتيجة الكسر.
وأكمل رئيس مدينة أسوان بأنه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى تمت أعمال الصيانة بالخط وإغلاق المياه عن المنطقة لحين ردم مكان الهبوط الأرضى بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بأسوان، وذلك بمتابعة محمود بهاء نائب رئيس المدينة.
إنتقلت قيادات الوحدة المحلية إلى مكان الهبوط وتم إستدعاء فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعد إكتشاف وقوع الهبوط بالقرب من خط الصرف الصحى ، وتم وضع الحواجز والمصدات الحديدية حول موقع الهبوط والذى أحدث فراغات وحفرة بعمق 3 أمتار بعد إنهيار الطبقة الرخامية للشارع .
وكان قد تسبب هذا الكسر فى خط الصرف فى حدوث هبوط أرضى بمنطقة شارع عباس فريد بطول يصل لنحو 12 مترًا .
ومن جانبه أوضح العميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأن الهبوط الأرضى الذى وقع بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان بمدخل السوق السياحى كان نتيجة آثار كسر ماسورة مياه بعد كسح المياه الزائدة ، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاحه .
وأقرأ أيضًا :
كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي وسط أسوان .. فيديو وصور
وأشار العميد طارق لطفى بأنه بالمتابعة الميدانية تم التحرك فور ورود بلاغ لحى غرب برئاسة مصطفى حزين بوجود هبوط أرضى بشارع عباس فريد خلف مسجد منصور حمادة ، وبالمعاينة تبين أنها حفره بعمق 3 أمتار ناتجة عن آثار كسر ماسورة مياه بعد كسح المياه الزائدة نتيجة الكسر.
وأكمل رئيس مدينة أسوان بأنه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى تمت أعمال الصيانة بالخط وإغلاق المياه عن المنطقة لحين ردم مكان الهبوط الأرضى بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بأسوان، وذلك بمتابعة محمود بهاء نائب رئيس المدينة.
إنتقلت قيادات الوحدة المحلية إلى مكان الهبوط وتم إستدعاء فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعد إكتشاف وقوع الهبوط بالقرب من خط الصرف الصحى ، وتم وضع الحواجز والمصدات الحديدية حول موقع الهبوط والذى أحدث فراغات وحفرة بعمق 3 أمتار بعد إنهيار الطبقة الرخامية للشارع .