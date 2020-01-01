كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي وسط أسوان .. فيديو وصور

تعرض خط مياه الشرب الرئيسى لكسر مفاجئ والذى يربط محطة جبل تقوق بشبكات مناطق وسط مدينة أسوان بقطر 12 بوصة وذلك أمام عمارات النادى بكورنيش النيل.



وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بالإشراف الميداني على أعمال الإصلاح حيث إنتقل إلى موقع الكسر لمتابعة الجهود المبذولة من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وفرق الصيانة التابعة لها ، وبدعم من قوات ومعدات الحماية المدنية.



وقد أوضح السكرتير العام بأن اللواء أشرف عطية يتابع جهود إصلاح الكسر والتعامل مع تداعياته حيث سيتم إعادة تدفق مياه الشرب فور إنهاء الأعمال فى إصلاح الكسر بعد التشغيل التجريبى للتأكد من سلامة خط المياه .



ولفت اللواء حازم عزت إلى أنه تم إغلاق المحابس العمومية لوقف تدفق مياه الشرب حتى يتسنى شفط تجمعات وتراكمات المياه من الشارع الرئيسى للكورنيش والشوارع الجانبية من خلال طلمبات سيارات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى .



وأضاف حازم عزت بأنه تم البدء فى أعمال الإصلاح وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الجانبية لضمان عدم حدوث أي اختناقات فى المنطقة الحيوية ، وبالتوازي مع ذلك سيتم الدفع بسيارات الشركة للمناطق التى حدث بها الإنقطاع لتوفير مياه الشرب للمقيمين فيها فى حالة استمرار أعمال الإصلاح والمتوقع الانتهاء منه خلال الساعات القليلة القادمة.

