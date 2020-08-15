للسيدات كيف تحافظي على نظافة سيارتك باستمرار



الكثير من النساء يقضن وقتا طويلا خارج المنزل في السيارة ، ولاتمتلكن الوقت الكافي لتنظيفها وترتيبها باستمرار

وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري اهم النصائح للسيدات للحفاظ على السيارة نظيفة ومرتبة.





1-احتفظي بسلة مهملات أو كيس صغير من البلاستيك مخصص للقمامة في سيارتك .

2-استخدمي القواعد التي توضع أسفل الكؤوس لتحمي سيارتك من البقعة في حال وقوع المشروبات .

3-ضعي دائما معطر جو في سيارتك ، الذي يعلق على مرآة السيارة .

4-احتفظي دائما بعلب المناديل المعطرة لمسح سيارتك إذا وقع شيء داخلها .

5- تخلصي من كيس المهملات في كل مرة تخرجي ،من السيارة أو في نهاية اليوم .

6- حاولي استخدام الحقائب ذات الجيوب الكبيرة ،التي توضع على المقاعد الخلفية ليمكنك تخزين الألعاب ، أو احتياجات السفر .

7-حاولي أن يوجد مكنسة صغيرة بالسيارة لتنظيف الدواسات أو مقاعد السيارة عند وقوع بقايا الطعام عليها

8- تأكدي عند نزولك من السيارة من تنظيفها بالكامل من أوراق المناديل وعلب الطعام .



