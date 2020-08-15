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سيارات

للسيدات كيف تحافظي على نظافة سيارتك باستمرار

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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أماني نوار

الكثير من  النساء يقضن وقتا طويلا خارج المنزل في السيارة ، ولاتمتلكن الوقت الكافي لتنظيفها وترتيبها باستمرار
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري  اهم النصائح للسيدات للحفاظ على السيارة نظيفة ومرتبة.


1-احتفظي بسلة مهملات أو كيس صغير من البلاستيك مخصص للقمامة في سيارتك .
2-استخدمي القواعد التي توضع أسفل الكؤوس لتحمي سيارتك من البقعة في حال وقوع المشروبات .
3-ضعي دائما معطر جو في سيارتك ، الذي يعلق على مرآة السيارة .
4-احتفظي دائما بعلب المناديل المعطرة لمسح سيارتك إذا وقع شيء داخلها .
5- تخلصي من كيس المهملات في كل مرة تخرجي ،من السيارة أو في نهاية اليوم .
6- حاولي استخدام الحقائب ذات الجيوب الكبيرة ،التي توضع على المقاعد الخلفية ليمكنك تخزين الألعاب ، أو احتياجات السفر .
7-حاولي أن يوجد مكنسة صغيرة بالسيارة لتنظيف الدواسات أو مقاعد السيارة عند وقوع بقايا الطعام عليها
8- تأكدي عند نزولك من السيارة من تنظيفها بالكامل من أوراق المناديل وعلب الطعام .

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