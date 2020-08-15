للسيدات كيف تحافظي على نظافة سيارتك باستمرار

الكثير من النساء يقضن وقتا طويلا خارج المنزل في السيارة ، ولاتمتلكن الوقت الكافي لتنظيفها وترتيبها باستمرار
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري اهم النصائح للسيدات للحفاظ على السيارة نظيفة ومرتبة.
1-احتفظي بسلة مهملات أو كيس صغير من البلاستيك مخصص للقمامة في سيارتك .
2-استخدمي القواعد التي توضع أسفل الكؤوس لتحمي سيارتك من البقعة في حال وقوع المشروبات .
3-ضعي دائما معطر جو في سيارتك ، الذي يعلق على مرآة السيارة .
4-احتفظي دائما بعلب المناديل المعطرة لمسح سيارتك إذا وقع شيء داخلها .
5- تخلصي من كيس المهملات في كل مرة تخرجي ،من السيارة أو في نهاية اليوم .
6- حاولي استخدام الحقائب ذات الجيوب الكبيرة ،التي توضع على المقاعد الخلفية ليمكنك تخزين الألعاب ، أو احتياجات السفر .
7-حاولي أن يوجد مكنسة صغيرة بالسيارة لتنظيف الدواسات أو مقاعد السيارة عند وقوع بقايا الطعام عليها
8- تأكدي عند نزولك من السيارة من تنظيفها بالكامل من أوراق المناديل وعلب الطعام .