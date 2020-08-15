دينية النواب لـ صدى البلد: مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد يضمن حسن استثمار الوقف

قال الدكتور أسامه العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إن قانون تنظيم هيئة الأوقاف المطروح للمناقشة في الجلسة العامة غدا الهدف منه تنظيم هيئة الأوقاف المصرية من الداخل لضمان حسن استثمار مال الوقف أحسن استثمار ووضعه في المكان الصحيح الذي حدده صاحب الوقف .









وأضاف العبد في تصريح خاص لـ صدى البلد أن مشروع القانون الخاص بهيئة الأوقاف والمطروح للنقاش في الجلسة العامة غدا بمجلس النواب يهدف أيضا الى أن يظل ناظر الوقف هو وزير الأوقاف لضمان عدم التلاعب بمال الوقاف أو ضياعه أو إهماله .









وأوضح رئيس اللجنة الدينية أن مال الوقف هو أمانة تركها صاحب الوقف وحدد لها شروطا يجب عدم الحياد عنها ، لافتا إلى أن شرط الواقف كنص الشارع .





وينص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات".

ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.







